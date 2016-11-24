Шахназаров о СССР конца 80-ых: «Было ощущение, что произойдёт со страной что-то ужасное»

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Меня так удивило: Вы рассказали, что, в общем-то, никакого заговора, о котором многие говорят, по Вашему мнению, не было. Это был просто вот такой хаотический процесс.

Карен Шахназаров:

То, что я наблюдал – это не производило впечатления какого-то заговора.

Сегодня я думаю, что распад Советского Союза – это, всё-таки, достаточно объективная реальность.

Как правило, это, конечно, такое огромное событие, когда всё есть: и западные, иностранные интересы – понятно, что всегда возникают иностранные интересы, когда такая страна огромная начинает распадаться.

Мне кажется, что Советский Союз свою миссию просто выполнил.

И, в сущности, на мой взгляд, его распад, в общем, был предопределён уже на ХХ съезде.

Знаете, я удивительную вещь прочитал про Ваш фильм «Город Зеро». По-моему, Сергей Карамурза написал о том, что, учитывая, что это – аллегорическое описание или предчувствие того, что произойдёт с Советским Союзом. Но Вы-то сами так не считаете?

Карен Шахназаров:

Нет, конечно, в нём есть ощущение этого. И я хорошо помню, когда я снимал картину…

Это ж 88-ой год, да? Фильм?

Карен Шахназаров:

Это был 88-ой год, ощущение такой надвигающейся катастрофы – оно было.

И ощущение того, что она неизбежна и что произойдёт со страной что-то ужасное. И, самое главное, нет выхода. Что всё идёт к этому. Это было.