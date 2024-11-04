«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске

В Минске проходит 30-й кинопраздник. Фестиваль «Лістапад» снова объединил киноманов со всего мира. На участие в юбилейном форуме подано почти 3 500 заявок из 124 стран. Это вдвое больше, чем в 2023 году. «Кино со знаком качества» – таков слоган нынешнего форума.

Мексика, Италия, Турция, Китай, Россия – с каждым годом география фестиваля все шире. А ведь когда он зарождался, участвовали только представители СНГ. Сегодня это один из крупнейших европейских кинофестивалей. За годы существования на киноуикэнд в Минск заглядывали звезды поистине мирового масштаба.

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:

Данный фестиваль превзошел все ожидания. Большой интерес у артистов, актеров. Большой интерес к совместным проектам, к обучению студентов. Ведь данная неделя будет насыщена разнообразными мероприятиями. И мы постарались, чтобы наши коллеги, наши друзья познакомились с Беларусью, посмотрели на нашу красивейшую страну.

Ленты, представленные на кинофоруме, – на любой вкус: музыкальные, документальные, анимационные, картины для самых юных. Работы как признанных мастеров, так и новичков. В конкурсную программу отобрали около 140 фильмов из более чем 40 стран. К нам приедут победители Каннского кинофестиваля! Узнали, чем удивят зрителей XXX «Лістапада» в Минске.

Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» (Россия):

Я очень давно не был на «Лістападзе». Я уверен, что это отличный фестиваль. Сказали, что очень большое количество участников. Надеюсь, что здесь будут хорошие картины. Самое главное, чтобы они понравились публике.

Лей Хань, председатель жюри основного конкурса игрового кино (Китай):

Я очень рад участвовать в этом мероприятии. В прошлом году оно оставило на меня неизгладимое впечатление.