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«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске

04 ноября 2024 12:35
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В Минске проходит 30-й кинопраздник. Фестиваль «Лістапад» снова объединил киноманов со всего мира. На участие в юбилейном форуме подано почти 3 500 заявок из 124 стран. Это вдвое больше, чем в 2023 году. «Кино со знаком качества» – таков слоган нынешнего форума. 

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-2

Мексика, Италия, Турция, Китай, Россия – с каждым годом география фестиваля все шире. А ведь когда он зарождался, участвовали только представители СНГ. Сегодня это один из крупнейших европейских кинофестивалей. За годы существования на киноуикэнд в Минск заглядывали звезды поистине мирового масштаба.

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:
Данный фестиваль превзошел все ожидания. Большой интерес у артистов, актеров. Большой интерес к совместным проектам, к обучению студентов. Ведь данная неделя будет насыщена разнообразными мероприятиями. И мы постарались, чтобы наши коллеги, наши друзья познакомились с Беларусью, посмотрели на нашу красивейшую страну.

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-6

Ленты, представленные на кинофоруме, – на любой вкус: музыкальные, документальные, анимационные, картины для самых юных. Работы как признанных мастеров, так и новичков. В конкурсную программу отобрали около 140 фильмов из более чем 40 стран.

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«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-8

Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» (Россия):
Я очень давно не был на «Лістападзе». Я уверен, что это отличный фестиваль. Сказали, что очень большое количество участников. Надеюсь, что здесь будут хорошие картины. Самое главное, чтобы они понравились публике.

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-10

Лей Хань, председатель жюри основного конкурса игрового кино (Китай):
Я очень рад участвовать в этом мероприятии. В прошлом году оно оставило на меня неизгладимое впечатление.

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске-12

Гиви Сихарулидзе, член жюри, сценарист, актер (Грузия):
Я обожаю Беларусь. Минск – это для меня самый любимый город. Несмотря на то, что 115 стран я объездил. Я хочу, чтобы все эти картины показывали любовь, любовь к Богу и любовь к человечеству.

Подробности в видео.

# Кино # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Карен Шахназаров # Анатолий Маркевич

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