Карен Шахназаров: «Анна Каренина» – лучшее, что написано о взаимоотношениях мужчины и женщины»

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У меня личное такое мнение о Ваших фильмах, что они все – разные. Как будто Вы всё время пытались попробовать что-нибудь другое. Потому что абсолютно такая музыкальная история «Мы из джаза». Или «Зимний вечер в Гаграх». И совершенно другие философские истории. А последняя – «Белый тигр» – вообще, не похожа ни на что. Это так на Вас влияло, в зависимости от возраста, книги, которые Вы смотрели, люди, с которыми Вы общались? Или у Вас была возможность попробовать всё и Вы пробовали?

Карен Шахназаров:

Да, я хотел попробовать разное. Разное кино делать. И разные жанры, и разные истории. Мне это было всегда интересно. Вот сейчас «Анну Каренину» – совсем другое, да ещё и сериал. И фильм, и сериал. Но мне интересно.

У меня не было чистых фильмов о любви.

То есть, у меня были, конечно, лирические…

А вы считаете, что «Анна Каренина», всё-таки, о любви? У Вас Елизавета Боярская – Анна Каренина.

Карен Шахназаров:

Да, я думаю, что это – лучшее, что написано о взаимоотношениях мужчины и женщины.

Позвольте тогда вопрос о любви. Смотрите, такая губительная страсть приключилась с девушкой замужней...

Карен Шахназаров:

А они постоянно приключаются. Так жизнь устроена.

Тогда, как Вы считаете, то, что происходит с взрослым человеком, если приходит такое сильное чувство – это же нельзя, наверное, назвать счастьем? Это, скорее, испытание или даже, в общем, горе.

Карен Шахназаров:

Страсть – наверное, да. Понимаете, это ведь… Взрослые люди понимают, да и молодёжь, наверное, понимает уже – это ведь всё равно не остановишь, когда это случается с человеком. И в этом и загадка, и прелесть этого чувства, когда оно происходит, ты ничего с собой не можешь поделать.