Карен Шахназаров: национальное кино может существовать только с серьёзной господдержкой

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А как Вы думаете, вообще вот, история национального кино и вот этих ранних даже национальных школ. Помните вот, как бы, литовская школа актёров была, грузинское кино. Сейчас, вообще, можно об этом говорить? Или это всё ограничивается, скажем, резкими всплесками, ориентированными на какой-то фольклорный материал или, в общем, на язык, на котором снимается кино?

Карен Шахназаров:

В этом была, конечно, политика Советского Союза – развитие национальных республик, развитие национальной культуры. В это вкладывалось. Это невозможно в нынешних условиях.

Потому что сами по себе небольшие государства не способны своё национальное кино воссоздавать.

Посмотрите, везде оно практически исчезло. Армения, та же Прибалтика. Получше дела в Казахстане, но там государственная очень серьёзная поддержка. Оно может существовать только с такой серьёзной государственной поддержкой. И, конечно, то, что Вы говорите, возможно. Конечно. И более того, я думаю, что, если Беларусь на государственном уровне поддерживает кино, то, конечно, оно должно ориентироваться, прежде всего, на своё национальное кино. То есть, оно должно, наверное, говорить, прежде всего, о проблемах республики, о жизни республики.

Будет ли это другим интересно?

Карен Шахназаров:

А что вам другие? Что вам думать о других? России будет интересно, наверняка. Для России эта вся тематика тоже близка. И я Вас уверяю, что, если это будет талантливо сделано, это будет интересно во всём мире.