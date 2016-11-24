«Заканчивается цивилизация читающая, начинается визуальная»: Шахназаров о том, как кино заменяет книгу

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы читаете лекции и очень часто говорите такую фразу, я заметил, что: «Мы потеряли поколение читающее, сейчас поколение, которое смотрит. Смотрящее поколение». Потому что необходимую информацию можно частями быстро получить из Интернета и что мы находимся на таком будто информационном сломе, что нечего, что называется, брюзжать по этому поводу. Готовы ли Вы это принять? Что мы приходим к тому, что всё сжимается.

Карен Шахназаров:

Я об этом и говорю. Я не говорю про поколение. Я говорю о том, что заканчивается цивилизация читающая. И начинается, во всяком случае, у меня такое ощущение, цивилизация визуальная, что ли.

Просто это стало очевидно, когда ты видишь, что раньше люди в метро, на пляжах сидели с книгами, а сейчас они сидят с айпадами.

Все смотрят кино. Кино приобретает необыкновенную важность, потому что его нужно очень много. И сериал, кстати, это тоже часть кино. Поэтому у меня тут противоречий нет. Но я понимаю, что это, видимо, определённая объективная реальность. Это надо понимать.

Другой вопрос, что я считаю, что в любом случае, надо всё равно приучать детей к чтению.

Некоторые говорят, что «Войну и мир» сложно читать, а не надо детей щадить в этом смысле. Ничего. Сложно читать, но это развивает. А вот эта смена цивилизаций всё равно происходит и не надо этого пугаться. Другое дело, что это – лишний повод говорить о том, что нам надо развивать своё национальное кино. Потому что потребность колоссальная.