«Не угадал он с социализмом»: режиссёр Шахназаров об отце – знаменитом советском политологе

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
У Вас совершенно легендарный отец.
Карен Шахназаров:
В общем, да. Я бы сказал, там была целая серия, тогда появилась, учёных, которые основывали политологию, как науку. Но папа был в числе самых первых и в числе самых активных.
Он проводил первый съезд политологии в СССР, что было очень сложно.
Естественно, сюда приехали политологи не только те, которые разделяли идеологию Советского Союза.
Вы много с ним общались?
Карен Шахназаров:
Да, много общался. У меня с ним были очень близкие отношения.
Я думаю, что, наверное, последние годы были очень непростыми для него. Я посмотрел просто названия этих книг, которые он писал. То есть, там: «Будущее мирового социализма», «Конец футурологии».
Карен Шахназаров:
Да, не угадал он с социализмом.
И потом уже, книги в 90-ых годах, по-моему, назывались там «Потерянные идеалы». И на его глазах, при том, что он ещё был и советником Горбачёва по международным вопросам, на его глазах произошла та катастрофа, которую многие воспринимают просто, как самую главную личную катастрофу. И он, являясь, вообще, научным работником в этой сфере, всё это переживал. Тяжело было?
Карен Шахназаров:
Я думаю, да. Он, наверное, непростые времена переживал.
Он, вообще, в этом смысле человек был закрытый.
Конечно, Советский Союз, учитывая, что он фронтовик был, воевал за Советский Союз...
Батареей, по-моему, командовал?
Карен Шахназаров:
Он так серьёзно войну прошёл. Он был чистых два года на фронте.
Минск освобождал, я знаю.
Карен Шахназаров:
Год он был командиром разведки артиллерийской бригады. Это значит, что он сидел в окопах с пехотой. Лично подбил «Пантеру», кстати, за что был один из орденов у него, прямой наводкой. Закончил войну он в Кенигсберге. Да, он Минск освобождал.