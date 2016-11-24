«Не угадал он с социализмом»: режиссёр Шахназаров об отце – знаменитом советском политологе

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас совершенно легендарный отец.

Карен Шахназаров:

В общем, да. Я бы сказал, там была целая серия, тогда появилась, учёных, которые основывали политологию, как науку. Но папа был в числе самых первых и в числе самых активных.

Он проводил первый съезд политологии в СССР, что было очень сложно.

Естественно, сюда приехали политологи не только те, которые разделяли идеологию Советского Союза.

Вы много с ним общались?

Карен Шахназаров:

Да, много общался. У меня с ним были очень близкие отношения.

Я думаю, что, наверное, последние годы были очень непростыми для него. Я посмотрел просто названия этих книг, которые он писал. То есть, там: «Будущее мирового социализма», «Конец футурологии».

Карен Шахназаров:

Да, не угадал он с социализмом.

И потом уже, книги в 90-ых годах, по-моему, назывались там «Потерянные идеалы». И на его глазах, при том, что он ещё был и советником Горбачёва по международным вопросам, на его глазах произошла та катастрофа, которую многие воспринимают просто, как самую главную личную катастрофу. И он, являясь, вообще, научным работником в этой сфере, всё это переживал. Тяжело было?

Карен Шахназаров:

Я думаю, да. Он, наверное, непростые времена переживал.

Он, вообще, в этом смысле человек был закрытый.

Конечно, Советский Союз, учитывая, что он фронтовик был, воевал за Советский Союз...

Батареей, по-моему, командовал?

Карен Шахназаров:

Он так серьёзно войну прошёл. Он был чистых два года на фронте.

Минск освобождал, я знаю.

Карен Шахназаров:

Год он был командиром разведки артиллерийской бригады. Это значит, что он сидел в окопах с пехотой. Лично подбил «Пантеру», кстати, за что был один из орденов у него, прямой наводкой. Закончил войну он в Кенигсберге. Да, он Минск освобождал.