Шахназаров о «Беларусьфильме»: «Ему сложнее, рынок белорусский не такой мощный, как российский»

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Знаете, мы в Минске боремся за наш «Беларусьфильм». Вообще, как Вы думаете, история этих национальных киностудий, как производящих компаний уже ушла в прошлое? Это уже не вернуть?

Карен Шахназаров:

«Беларусьфильму», конечно, сложнее. В силу того, что сам рынок белорусский не такой мощный, как российский рынок. И понятно, допустим, современная ситуация такова, что мы, в основном, работаем с телевидением сегодня.

Процентов 80 всего, чем мы занимаемся, это связано с телевидением.

Это такая общая тенденция в мире. Кстати, и большие голливудские компании, на самом деле, если вы приедете на них, то увидите, что там телевизионные программы, шоу, сериалы составляют основной, вообще, их хлеб.

Но для этого нужно такое мощное телевидение, которое способно финансировать, способно платить, если уж на то пошло.

В Беларуси, я понимаю, в силу просто – в общем, небольшая страна сегодня и понятно, что у неё нет, не может быть такого рынка.

Мы ещё являемся частью, всё-таки, такой общей русскоговорящей среды и частью российского рынка.

Карен Шахназаров:

В этом смысле, я думаю, что это помогает Беларуси, «Беларусьфильму».

Я не знаю нюансов, но дело всё в том, что, всё-таки, очень много телевидение наше работает в Минске. И я думаю, что вот в этом направлении и надо развиваться.