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Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе

11 мая 2023 18:43
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Киноконцерн «Мосфильм» организует презентацию военно-патриотических фильмов на территории Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашения достигли 11 мая в Бресте во время предпремьерного показа фильма «Хитровка. Знак четырех». Киноленту зрителю представил лично режиссер Карен Шахназаров.  

Станет ли Брест новой киностолицей Беларуси – репортаж Кристины Протосовицкой.  

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-1

Остросюжетный приключенческий детектив, вдохновленный книгами Конана Дойла, очерками Гиляровского и идеями Станиславского – так описывают кинопремьеру создатели ленты. «Хитровка. Знак четырех» – новый художественный фильм Карена Шахназарова. 

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-4

Чтобы воссоздать антураж московского «дна», особо опасного района Москвы начала XX века, на «Мосфильме» с нуля отстроили «Хитровку». Картина российского режиссера выйдет в массовый прокат только 18 мая, а первый, предпремьерный показ – в Бресте. Это старт долгосрочного сотрудничества.  

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Крупнейший киноконцерн «Мосфильм» подписал соглашение с Брестским облисполкомом о премьерных показах фильмов на территории Брестской крепости. Особенный показ – под открытым небом. С акцентом на патриотическое кино.  

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-10

Впрочем, как скажет сам режиссер, понятие патриотического значительно шире и выходит за рамки тематики о Великой Отечественной войне. Режиссер Карен Шахназаров назовет Брест городом на стыке восточной и западной культур. В перспективе соглашение может стать основой для создания даже нового кинофестиваля с брестской пропиской.  

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-13

Карен Шахназаров, кинорежиссер, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»:
Брест – это такое место, тем более после Дня Победы, в этом есть какой-то для меня важный символизм. Мой отец покойный освобождал Беларусь. И, кстати, Минск освобождал. Участвовал в операции «Багратион».   

Это уже третья кинопремьера в Бресте. Сперва в Брестской крепости под открытым небом показали российский фильм «Крылья над Берлином», после киноленту «Нахимовцы» представили исполнители главных ролей. Для Бреста это уже, можно сказать, зарождение новой кинокультуры.   

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-16

Дмитрий Селюк, директор предприятия «Брестоблкиновидеопрокат»:
То, что создается на концерне «Мосфильма», мы смогли намного раньше. Мы сегодня делаем не то что предпремьерный показ – фильм выходит на экраны 18 мая, а первый показ. Нам очень важно, чтобы на территории Брестской крепости наша подрастающая молодежь не упускала патриотизм и уважение к нашим отцам и дедам.  

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе-19

К слову, билеты на предпремьерный показ и творческую встречу с создателями фильма неискушенный брестский зритель раскупил за считаные дни. 12 мая киноленту Карен Шахназаров представит и столичному зрителю.  

# Кино # Культура # Кристина Протосовицкая # Карен Шахназаров # Фотофакт

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