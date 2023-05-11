Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе
Киноконцерн «Мосфильм» организует презентацию военно-патриотических фильмов на территории Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашения достигли 11 мая в Бресте во время предпремьерного показа фильма «Хитровка. Знак четырех». Киноленту зрителю представил лично режиссер Карен Шахназаров.
Станет ли Брест новой киностолицей Беларуси – репортаж Кристины Протосовицкой.
Остросюжетный приключенческий детектив, вдохновленный книгами Конана Дойла, очерками Гиляровского и идеями Станиславского – так описывают кинопремьеру создатели ленты. «Хитровка. Знак четырех» – новый художественный фильм Карена Шахназарова.
Чтобы воссоздать антураж московского «дна», особо опасного района Москвы начала XX века, на «Мосфильме» с нуля отстроили «Хитровку». Картина российского режиссера выйдет в массовый прокат только 18 мая, а первый, предпремьерный показ – в Бресте. Это старт долгосрочного сотрудничества.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Крупнейший киноконцерн «Мосфильм» подписал соглашение с Брестским облисполкомом о премьерных показах фильмов на территории Брестской крепости. Особенный показ – под открытым небом. С акцентом на патриотическое кино.
Впрочем, как скажет сам режиссер, понятие патриотического значительно шире и выходит за рамки тематики о Великой Отечественной войне. Режиссер Карен Шахназаров назовет Брест городом на стыке восточной и западной культур. В перспективе соглашение может стать основой для создания даже нового кинофестиваля с брестской пропиской.
Карен Шахназаров, кинорежиссер, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»:
Брест – это такое место, тем более после Дня Победы, в этом есть какой-то для меня важный символизм. Мой отец покойный освобождал Беларусь. И, кстати, Минск освобождал. Участвовал в операции «Багратион».
Это уже третья кинопремьера в Бресте. Сперва в Брестской крепости под открытым небом показали российский фильм «Крылья над Берлином», после киноленту «Нахимовцы» представили исполнители главных ролей. Для Бреста это уже, можно сказать, зарождение новой кинокультуры.
Дмитрий Селюк, директор предприятия «Брестоблкиновидеопрокат»:
То, что создается на концерне «Мосфильма», мы смогли намного раньше. Мы сегодня делаем не то что предпремьерный показ – фильм выходит на экраны 18 мая, а первый показ. Нам очень важно, чтобы на территории Брестской крепости наша подрастающая молодежь не упускала патриотизм и уважение к нашим отцам и дедам.
К слову, билеты на предпремьерный показ и творческую встречу с создателями фильма неискушенный брестский зритель раскупил за считаные дни. 12 мая киноленту Карен Шахназаров представит и столичному зрителю.