Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе

Киноконцерн «Мосфильм» организует презентацию военно-патриотических фильмов на территории Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашения достигли 11 мая в Бресте во время предпремьерного показа фильма «Хитровка. Знак четырех». Киноленту зрителю представил лично режиссер Карен Шахназаров.

Чтобы воссоздать антураж московского «дна», особо опасного района Москвы начала XX века, на «Мосфильме» с нуля отстроили «Хитровку». Картина российского режиссера выйдет в массовый прокат только 18 мая, а первый, предпремьерный показ – в Бресте. Это старт долгосрочного сотрудничества.

Кристина П ротосовицкая, корреспондент: Крупнейший киноконцерн «Мосфильм» подписал соглашение с Брестским облисполкомом о премьерных показах фильмов на территории Брестской крепости. Особенный показ – под открытым небом. С акцентом на патриотическое кино.

Впрочем, как скажет сам режиссер, понятие патриотического значительно шире и выходит за рамки тематики о Великой Отечественной войне. Режиссер Карен Шахназаров назовет Брест городом на стыке восточной и западной культур. В перспективе соглашение может стать основой для создания даже нового кинофестиваля с брестской пропиской.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»:

Брест – это такое место, тем более после Дня Победы, в этом есть какой-то для меня важный символизм. Мой отец покойный освобождал Беларусь. И, кстати, Минск освобождал. Участвовал в операции «Багратион».

Это уже третья кинопремьера в Бресте. Сперва в Брестской крепости под открытым небом показали российский фильм «Крылья над Берлином», после киноленту «Нахимовцы» представили исполнители главных ролей. Для Бреста это уже, можно сказать, зарождение новой кинокультуры.