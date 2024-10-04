Француз подал иск в Бельгии против Столтенберга из-за Украины

Французский писатель Патрик Пазен подал в бельгийский суд иск против экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выдвинув обвинение в разжигании конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Иск был подан 27 сентября 2024 года, однако пока неизвестно, был ли принят к рассмотрению. В апреле Пазен подал аналогичный иск во Франции, но его дальнейшая судьба неизвестна.

Столтенберг, который до 1 октября 2024 года является генсеком НАТО, активно выступал с призывами к государствам альянса увеличить расходы на оборону и поддержать Украину.