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В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине

04 октября 2024 06:48
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В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине, а также покушение на безопасность стран Альянса и преступления против мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине-2

В обвинениях приводится обширная аргументация подготовки киевского режима к вооруженному противостоянию, в том числе приведены заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для затягивания времени и вооружения ВСУ. Кроме того, Столтенберга обвинили в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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