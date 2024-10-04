В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине, а также покушение на безопасность стран Альянса и преступления против мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО за участие в развязывании конфликта в Украине, а также покушение на безопасность стран Альянса и преступления против мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обвинениях приводится обширная аргументация подготовки киевского режима к вооруженному противостоянию, в том числе приведены заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для затягивания времени и вооружения ВСУ. Кроме того, Столтенберга обвинили в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта.