Марк Рютте вступает в должность главы НАТО после Столтенберга

Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась передача обязанностей генерального секретаря от Йенса Столтенберга к Марку Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Процедура стартовала в 10:00 по брюссельскому времени с момента возложения венков и коротких заявлений для прессы. В 11:00 Столтенберг начал встречу Североатлантического совета, а Рютте завершит ее уже в качестве нового генсека. В 12:30 Рютте даст свою первую пресс-конференцию в новом качестве.

В течение десяти лет Столтенберг был генеральным секретарем НАТО, а Рютте ранее был премьер-министром Нидерландов с 2010 года.