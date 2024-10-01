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Марк Рютте вступает в должность главы НАТО после Столтенберга

01 октября 2024 08:17
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Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась передача обязанностей генерального секретаря от Йенса Столтенберга к Марку Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Процедура стартовала в 10:00 по брюссельскому времени с момента возложения венков и коротких заявлений для прессы. В 11:00 Столтенберг начал встречу Североатлантического совета, а Рютте завершит ее уже в качестве нового генсека. В 12:30 Рютте даст свою первую пресс-конференцию в новом качестве. 

В течение десяти лет Столтенберг был генеральным секретарем НАТО, а Рютте ранее был премьер-министром Нидерландов с 2010 года.

# Марк Рютте # НАТО # Международная политика # Йенс Столтенберг

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