Прямой эфир

Столтенберг допустил уступки украинской территории ради достижения мира

02 декабря 2024 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с идеей «временной уступки» Украиной территорий ради достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.

Также Столтенберг подчеркнул важность гарантий безопасности Киева, упомянув о возможном вступлении в НАТО. В ноябре лидер Украины Владимир Зеленский в своем интервью Sky News заявил о готовности пойти на взаимные уступки ради вступления в НАТО. 

Президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности достижения прекращения огня в Украине без приемлемых для Москвы шагов и счел возможное вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский сообщил, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории
02 декабря 2024 09:11

Зеленский сообщил, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на встречу с Зеленским
02 декабря 2024 08:55

Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Над регионами РФ за ночь уничтожены 15 украинских БПЛА
02 декабря 2024 08:06

Над регионами РФ за ночь уничтожены 15 украинских БПЛА