Столтенберг допустил уступки украинской территории ради достижения мира

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с идеей «временной уступки» Украиной территорий ради достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.

Также Столтенберг подчеркнул важность гарантий безопасности Киева, упомянув о возможном вступлении в НАТО. В ноябре лидер Украины Владимир Зеленский в своем интервью Sky News заявил о готовности пойти на взаимные уступки ради вступления в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности достижения прекращения огня в Украине без приемлемых для Москвы шагов и счел возможное вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.