Столтенберг призвал Европу больше тратить на военные нужды

Бывший глава Альянса признал, что у стран Европы сейчас слишком мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По его мнению, участникам блока надо поднять расходы на оборону на несколько процентов от ВВП для полной реализации всех планов. Как отмечают эксперты, постоянный рост затрат на нужды армии, а также увеличение закупок боеприпасов может превратить Европу в военный полигон, из-за чего ситуация в регионе будет только ухудшаться.