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Марк Рютте стал новым генсеком НАТО, сменив Столтенберга

01 октября 2024 09:23
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На заседании Евроатлантического совета Йенс Столтенберг передал Марку Рютте полномочия генерального секретаря НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека в течение десяти лет, а Рютте с 2010 года был премьер-министром Нидерландов. Рютте выступает за монетарный подход, увеличение пенсионного возраста и снижение бюджетного дефицита.

Он также поддерживает более строгую миграционную политику и выступает за активную роль Нидерландов в ЕС и НАТО. 

При Рютте Нидерланды превратились в одного из главных финансовых спонсоров Украины, предоставляя Киеву истребители F-16, артиллерию, дроны и боеприпасы. Расходы на оборону Нидерландов превысили 2 % ВВП.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Марк Рютте # НАТО

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