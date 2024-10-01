Марк Рютте стал новым генсеком НАТО, сменив Столтенберга

На заседании Евроатлантического совета Йенс Столтенберг передал Марку Рютте полномочия генерального секретаря НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека в течение десяти лет, а Рютте с 2010 года был премьер-министром Нидерландов. Рютте выступает за монетарный подход, увеличение пенсионного возраста и снижение бюджетного дефицита.

Он также поддерживает более строгую миграционную политику и выступает за активную роль Нидерландов в ЕС и НАТО.

При Рютте Нидерланды превратились в одного из главных финансовых спонсоров Украины, предоставляя Киеву истребители F-16, артиллерию, дроны и боеприпасы. Расходы на оборону Нидерландов превысили 2 % ВВП.