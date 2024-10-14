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Экс-генсек НАТО высказался о правильной стратегии в отношении РФ

14 октября 2024 08:11
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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытки установить  и наладить отношения с РФ после холодной войны были правильными. Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что важно избежать недоразумений в отношениях с Москвой. 
В последнее время российская сторона выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и увеличением сил Североатлантического альянса в Европе. Россия уверена, что Москва будет готова к равноправному диалогу, как только Запад откажется от милитаризации континента.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # НАТО

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