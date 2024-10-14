Экс-генсек НАТО высказался о правильной стратегии в отношении РФ

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытки установить и наладить отношения с РФ после холодной войны были правильными. Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что важно избежать недоразумений в отношениях с Москвой.

В последнее время российская сторона выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и увеличением сил Североатлантического альянса в Европе. Россия уверена, что Москва будет готова к равноправному диалогу, как только Запад откажется от милитаризации континента.