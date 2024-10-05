Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Киеву следует подумать о том, чтобы признать существующие территориальные реалии. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в 1939 году завершилась советско-финская война, в ходе которой финны уступили 10 процентов своей территории.

Также в середине июня Владимир Путин выдвинул новые предложения по урегулированию украинского кризиса. Согласно новым условиям, киевскому режиму необходимо признать изменение статуса Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как части Российской Федерации.