Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

Глава правительства Йонас Гар Стёре объявил о кадровых перестановках в своем кабинете после развала коалиции с Партией центра из-за разногласий по вопросам энергетической политики.

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг занял пост нового главы министерства финансов страны. Об этом пишет ТАСС.

Приняв предложение возглавить министерство финансов, Столтенберг отметил, что вернется к исполнению своих служебных обязанностей.

Включение Столтенберга в состав правительства меньшинства могло бы помочь Лейбористской партии, чьи рейтинги упали. По данным опросов, партия отстает от консерватора «Хёйре» и правой популистской Партии прогресса. Парламентские выборы в Норвегии назначены на 8 сентября 2025 года.