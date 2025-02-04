Прямой эфир

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

04 февраля 2025 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг занял пост нового главы министерства финансов страны. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства Йонас Гар Стёре объявил о кадровых перестановках в своем кабинете после развала коалиции с Партией центра из-за разногласий по вопросам энергетической политики.

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии-1

Фото: pixabay

Приняв предложение возглавить министерство финансов, Столтенберг отметил, что вернется к исполнению своих служебных обязанностей.

Включение Столтенберга в состав правительства меньшинства могло бы помочь Лейбористской партии, чьи рейтинги упали. По данным опросов, партия отстает от консерватора «Хёйре» и правой популистской Партии прогресса. Парламентские выборы в Норвегии назначены на 8 сентября 2025 года.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
IIHF продлила отстранение сборной РФ от чемпионатов мира
04 февраля 2025 12:35

IIHF продлила отстранение сборной РФ от чемпионатов мира

Журналист Хейсканен: страшно возвращаться в Финляндию из-за угроз укрофашистов
04 февраля 2025 11:39

Журналист Хейсканен: страшно возвращаться в Финляндию из-за угроз укрофашистов

Орбан: Венгрия заключит хорошую сделку с США, а в Брюсселе получат по заслугам
04 февраля 2025 11:16

Орбан: Венгрия заключит хорошую сделку с США, а в Брюсселе получат по заслугам