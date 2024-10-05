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Столтенберг рассказал, что Зеленский в начале СВО прятался в бункере от страха

05 октября 2024 13:49
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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог дозвониться до украинского лидера Владимира Зеленского в течении двух дней после старта российской спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Зеленский прятался в своем бункере, опасаясь ликвидации. Когда контакт был налажен, Лидер Украины попросил ввести бесполетную зону над территорией страны, но Столтенберг отказал ему, пояснив, что НАТО помогает Киеву, но не участвует в конфликте напрямую.

Также Столтенберг вспоминал, что недооценил Зеленского во время их первой встречи в 2019 году, посчитав его неопытным.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Йенс Столтенберг

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