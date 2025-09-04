Новости по тегу #Иван Домашевич

Сегодня в живописном местечке проживают пару сотен жителей. Для них созданы все условия – новый парк, арт-объекты. Задачу сделать из обычной деревушки место притяжения туристов, поставил перед собой директор хозяйства.
Проект хозяйства «Великая Раевка» – эксперимент, который удался. «Бьянка», «Кристалл», «Маршал Фош» – под белорусским солнцем здесь растут гроздья самых разных сортов.
Урожайные нивы, молочные реки и заряженные на работу специалисты. Местное хозяйство в деревне Великая Раевка – небольшое по республиканским меркам. Берет не размером, а результатом. Организация – одна из лучших в Копыльском районе.
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