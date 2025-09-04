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Новости по тегу #Иван Домашевич

В чём уникальность деревни Великая Раёвка в Минской области – поговорили с местными жителями
04 сентября 2025 16:12

В чём уникальность деревни Великая Раёвка в Минской области – поговорили с местными жителями

«Мы не ищем лёгких путей» – как создавался первый в Минской области промышленный виноградник
04 сентября 2025 15:46

«Мы не ищем лёгких путей» – как создавался первый в Минской области промышленный виноградник

Внимание к каждой бурёнке – в чём секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия
04 сентября 2025 09:53

Внимание к каждой бурёнке – в чём секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?
16 октября 2023 13:50

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?

Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник
18 мая 2022 15:49

Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев
25 сентября 2021 18:49

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции
07 октября 2020 07:47

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции

Дегустация, зона отдыха, более 30 сортов. Как виноград стал брендом деревни Великая Раевка
07 октября 2020 07:08

Дегустация, зона отдыха, более 30 сортов. Как виноград стал брендом деревни Великая Раевка

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?
07 октября 2020 06:56

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?

Белорусский виноградарь рассказал о любимых и уникальных сортах, а также об особенностях выращивания культуры
06 октября 2020 09:05

Белорусский виноградарь рассказал о любимых и уникальных сортах, а также об особенностях выращивания культуры

Первый куст высадил из любопытства. Белорус вырастил виноградную плантацию в Копыльском районе
06 октября 2020 07:19

Первый куст высадил из любопытства. Белорус вырастил виноградную плантацию в Копыльском районе

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией
06 октября 2020 06:46

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией