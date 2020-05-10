«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях

Новости Беларуси. Здесь хочется просто молчать. Место памяти о 20 сожженных белорусских деревеньках и погибших без вины людях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Своими силами в Великой Раевке его открыли в 2019 году. А когда-то это был заброшенный пустырь.

Мучительные воспоминания далеких 40-х. Но это наша история, на которую не закроешь глаза. Это наша боль, с которой нам дальше жить.

Иван Домашевич, организатор проекта:

Хотелось на этом месте что-то сделать такое. Это не просто объект для наглядности, это объект от души. Именно он символизирует тот трагизм.

Центральная композиция, место памяти – памятная плита. Символично, что здесь, в одном месте, мы видим те ужасы, которые происходили здесь во время Великой Отечественной войны. Символ жизни – три березки, которые символизируют мирное время.