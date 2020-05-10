Прямой эфир

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях

10 мая 2020 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здесь хочется просто молчать. Место памяти о 20 сожженных белорусских деревеньках и погибших без вины людях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Своими силами в Великой Раевке его открыли в 2019 году. А когда-то это был заброшенный пустырь.

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-1

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-3

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-5

Мучительные воспоминания далеких 40-х. Но это наша история, на которую не закроешь глаза. Это наша боль, с которой нам дальше жить.

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-8

Иван Домашевич, организатор проекта:
Хотелось на этом месте что-то сделать такое. Это не просто объект для наглядности, это объект от души. Именно он символизирует тот трагизм.

Центральная композиция, место памяти – памятная плита. Символично, что здесь, в одном месте, мы видим те ужасы, которые происходили здесь во время Великой Отечественной войны. Символ жизни – три березки, которые символизируют мирное время.

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-11

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-13

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-15

Виктория Ходосок, корреспондент:
Притягивает внимание в этом месте особенно вот что: ДОТ, а именно вытекающая кровь – по стене, под мостом. А после образующая огромную каплю, заполненную ярко-красными тюльпанами, которые символизируют боль и трагедию.

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-18

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-20

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях-22

Читайте также:

Помнить всё. Страшные истории войны, которые никого не оставляют равнодушными

«Она шла, а немец поливал её бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула». Трагедия деревни Ола

Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки

# Великая Отечественная война # общество # Виктория Ходосок # Сергей Первицкий # Иван Домашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки
10 мая 2020 16:58

Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки

«Она шла, а немец поливал её бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула». Трагедия деревни Ола
10 мая 2020 16:58

«Она шла, а немец поливал её бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула». Трагедия деревни Ола

Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома
10 мая 2020 16:46

Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома