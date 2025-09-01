Швед: на смену старшим поколениям педагогов должны прийти люди, которые всем сердцем любят свою Родину

Первый раз в первый класс. За парты сегодня впервые сели более 90 тысяч первоклассников, которые начали свое занимательное путешествие в мир знаний, открытий, достижений и побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 1 сентября в школу пошли около миллиона юных белорусов. Ученики и учителя, взрослые и дети. День, особенный для всех.

В новом учебном году по всей стране распахнули двери семь новых современных школ, готовых принять более 5 тысяч учеников.

Но какими бы современными ни были стены школ, наполняют их духом открытий и знаний именно педагоги. Их трудом и талантом создается особая атмосфера в учебных заведениях, куда хочется возвращаться снова и снова.