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Швед: на смену старшим поколениям педагогов должны прийти люди, которые всем сердцем любят свою Родину

01 сентября 2025 19:43
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Первый раз в первый класс. За парты сегодня впервые сели более 90 тысяч первоклассников, которые начали свое занимательное путешествие в мир знаний, открытий, достижений и побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 1 сентября в школу пошли около миллиона юных белорусов. Ученики и учителя, взрослые и дети. День, особенный для всех.

В новом учебном году по всей стране распахнули двери семь новых современных школ, готовых принять более 5 тысяч учеников.

Но какими бы современными ни были стены школ, наполняют их духом открытий и знаний именно педагоги. Их трудом и талантом создается особая атмосфера в учебных заведениях, куда хочется возвращаться снова и снова.

Швед: на смену старшим поколениям педагогов должны прийти люди, которые всем сердцем любят свою Родину-2

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Что касается преемственности поколений, для нас очень важно, что на смену старшим поколениям должны прийти подготовленные специалисты. Это с одной стороны. А с другой стороны, должны прийти люди, которые всем сердцем будут любить свою Родину, тогда все будет хорошо.

# Образование в Беларуси # Школы в Беларуси # Андрей Швед

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