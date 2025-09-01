В Минске открывается новый театральный сезон – узнали, чем будут удивлять
Яркие проекты и громкие премьеры. Белорусские театры открывают новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В афишах – как полюбившиеся постановки, так и новинки. Запланировано большое количество фестивальных и международных обменов.
Богатый репертуар и у Большого театра Беларуси. Первой здесь покажут оперу Чайковского «Орлеанская дева». Из-за сложностей в постановке ее редко презентуют на театральных площадках. И всего трижды в сезоне сыграют на сцене Большого.
Как театр готовился ко встрече со зрителями и чем будет удивлять в 2025 году – репортаж Валерии Карачун.
Большой театр – визитная карточка Беларуси. Зрители старта сезона здесь ждут с нетерпением. И откроется он оперой Чайковского «Орлеанская дева». 4 и 5 сентября двумя составами на сцене покажут премьеру прошлого сезона. А уже в октябре наши артисты повезут постановку в Москву. Большой впервые примет участие в X Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси:
Нужно отметить, что постановщики этого спектакля – российско-белорусская команда, которая поставила эту необычную оперу, редкую, которая мало того, что не была на сцене Большого театра, она редко звучит вообще во всех театрах и на территории России. Во всех театрах мира редко звучащая опера. Очень интересная постановка. Я бы сказала, что поколению XXI века она понравится. Абсолютно в стиле молодежном, современном.
Солистка Дарья Горожанко на сцене Большого уже три года. За летний отпуск соскучилась по зрительским овациям и трепетному волнению перед каждым выступлением. Поэтому сейчас активно репетирует. Распевается и примеряет сценические образы. В первом спектакле нового сезона артистка исполнит главную роль «Орлеанской девы» Жанны д’Арк.
Дарья Горожанко, солистка оперы Большого театра Беларуси:
Это, конечно, прекрасное время – отдых. Но все равно тяжело. Вот не знаешь, куда себя деть, когда ты на протяжении всего сезона работаешь шесть дней и один отдыхаешь. А тут у тебя появляется 40 с лишним дней для того, чтобы отдыхать, и ты уже в какой-то момент начинаешь просто сходить с ума.
В новом сезоне Большого театра ожидается два премьерных спектакля. Первый зритель оценит 28 ноября – балет «Щелкунчик» в постановке Игоря Колба. Второй – зрители увидят в марте, над оперой «Набукко» работает белорусско-итальянская команда. В планах на год и традиционное балетное гастрольное лето, полюбившиеся публике вечера в радзивилловском замке Несвижа, международные фестивали и благотворительные акции.
Подробности в видео.