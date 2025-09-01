В Минске открывается новый театральный сезон – узнали, чем будут удивлять

Яркие проекты и громкие премьеры. Белорусские театры открывают новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В афишах – как полюбившиеся постановки, так и новинки. Запланировано большое количество фестивальных и международных обменов. Богатый репертуар и у Большого театра Беларуси. Первой здесь покажут оперу Чайковского «Орлеанская дева». Из-за сложностей в постановке ее редко презентуют на театральных площадках. И всего трижды в сезоне сыграют на сцене Большого. Как театр готовился ко встрече со зрителями и чем будет удивлять в 2025 году – репортаж Валерии Карачун.

Большой театр – визитная карточка Беларуси. Зрители старта сезона здесь ждут с нетерпением. И откроется он оперой Чайковского «Орлеанская дева». 4 и 5 сентября двумя составами на сцене покажут премьеру прошлого сезона. А уже в октябре наши артисты повезут постановку в Москву. Большой впервые примет участие в X Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси:

Нужно отметить, что постановщики этого спектакля – российско-белорусская команда, которая поставила эту необычную оперу, редкую, которая мало того, что не была на сцене Большого театра, она редко звучит вообще во всех театрах и на территории России. Во всех театрах мира редко звучащая опера. Очень интересная постановка. Я бы сказала, что поколению XXI века она понравится. Абсолютно в стиле молодежном, современном. Солистка Дарья Горожанко на сцене Большого уже три года. За летний отпуск соскучилась по зрительским овациям и трепетному волнению перед каждым выступлением. Поэтому сейчас активно репетирует. Распевается и примеряет сценические образы. В первом спектакле нового сезона артистка исполнит главную роль «Орлеанской девы» Жанны д’Арк.