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В «Минск-Мире» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном

01 сентября 2025 19:40
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В самом сердце жилого комплекса «Минск-Мир» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минск-Мире» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном-2

Здесь ученики смогут не только изучать теорию, но и на практике погрузиться в мир транспорта: от устройства поездов до современных технологий на железной дороге.

В «Минск-Мире» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В 10-11 классах это инженерные классы с соответствующей профилизацией. А для ребят более ранних, как в этой школе, с 5 класса, конечно, это в основном элемент профориентационной работы. Во внеурочное время ребята знакомятся с историей железной дороги.

# Школы в Беларуси # Андрей Иванец

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