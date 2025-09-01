В «Минск-Мире» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном

В самом сердце жилого комплекса «Минск-Мир» открылась уникальная школа с железнодорожным уклоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь ученики смогут не только изучать теорию, но и на практике погрузиться в мир транспорта: от устройства поездов до современных технологий на железной дороге.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В 10-11 классах – это инженерные классы с соответствующей профилизацией. А для ребят более ранних, как в этой школе, с 5 класса, конечно, это в основном элемент профориентационной работы. Во внеурочное время ребята знакомятся с историей железной дороги.