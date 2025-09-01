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Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний

01 сентября 2025 19:36
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Первый раз в первый класс. За парты сегодня впервые сели более 90 тысяч первоклассников, которые начали свое занимательное путешествие в мир знаний, открытий, достижений и побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 1 сентября в школу пошли около миллиона юных белорусов. Ученики и учителя, взрослые и дети. День, особенный для всех.

С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент и пожелал, чтобы новый учебный год стал продуктивным и увлекательным.

Во всех общеобразовательных учреждениях Беларуси сегодня прошел единый первый урок под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее».

Каким был этот День знаний? Наши корреспонденты собрали самые яркие моменты 1 сентября.

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-2

В новом учебном году по всей стране распахнули двери семь новых современных школ, готовых принять более 5 тысяч учеников. Одна из таких новостроек – школа в Островце. Современная и укомплектованная по последнему слову педагогической науки: компьютерные классы, оснащенные лаборатории, информационно-библиотечный центр, мастерские и большой спортивный зал.

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-4

Мне очень нравится школа, я хочу во второй класс. 

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-6

А в Пинске открылась новая начальная школа-сад, это стало подарком для сотен семей из самого молодого микрорайона города.

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-8

Мы в восторге, мы живем совсем рядом. Младшая дочка идет в сад, а старшая идет во второй класс. Школа потрясающая, потрясающие площадки, спортивные, детские. В школе все безумно удобно, очень красиво, все для детей на высшем уровне. Мы счастливы.

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-10

Рекордное количество абитуриентов с золотыми медалями и красными дипломами пополнили ряды студентов Витебской академии ветеринарной медицины. Этот факт наглядно демонстрирует растущий из года в год престиж и интерес талантливой молодежи к профессиям сельскохозяйственного профиля.

Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний-12

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я хочу пожелать этим ребятам сегодня, 1 сентября, особенно первокурсникам, любить эту профессию, она не простая, она не такая чистая и комфортная, как новомодные специальности, юридические, экономические специальности, но она очень благородная, очень нужная. И люди, которые работают в таком непростом труде, действительно проявляют свои лучшие человеческие качества.

Далее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Школы Беларуси # Владимир Перцов # Марат Марков

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