Более миллиона детей сели за парты в Беларуси! Рассказываем, каким был этот День знаний

Первый раз в первый класс. За парты сегодня впервые сели более 90 тысяч первоклассников, которые начали свое занимательное путешествие в мир знаний, открытий, достижений и побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 1 сентября в школу пошли около миллиона юных белорусов. Ученики и учителя, взрослые и дети. День, особенный для всех.

С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент и пожелал, чтобы новый учебный год стал продуктивным и увлекательным.

Во всех общеобразовательных учреждениях Беларуси сегодня прошел единый первый урок под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее».