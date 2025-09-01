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Андрей Соловей признан лучшим игроком 20-го тура ЧБ по футболу

01 сентября 2025 20:06
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Андрей Соловей признан лучшим игроком 20-го тура Чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Славии» помог своему клубу одержать победу над «Слуцком». В этом поединке он оформил дубль – сначала отличился на 8-й минуте, а затем закрепил успех в дополнительное время. Также на счету форварда два перехвата и четыре подбора. Таким образом, Андрей сократил отставание в гонке снайперов от Александра Шестюка. Напомним, лидерство принадлежит нападающему «Ислочи», в активе которого 15 мячей. Мозыряне же занимают второе место в турнирной таблице текущего розыгрыша.

Андрей Соловей признан лучшим игроком 20-го тура ЧБ по футболу-1

В аутсайдерах по-прежнему футболисты «Молодечно». Напомним, поединок с участием гродненского «Немана» перенесен на более поздний срок из-за участия клуба в отборочном турнире Лиги конференций.

# Футбол Беларуси

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