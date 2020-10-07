«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?

Новости Беларуси. Копыльский район, как один из южных в Минской области, прекрасно подходит для выращивания винограда, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Тут растение может рассчитывать и на достаточное количество влаги, и на солнышко, которого хватает в летние месяцы. Возможно, именно поэтому в районе и заинтересовались этой нетипичной для плодоводства Беларуси культурой.

Объемы в хозяйстве планируют наращивать приличные. Даже сорта выбрали разных направлений. Перспективы есть. Виноград для Беларуси – культура относительно новая. Для нее и болезней в наших краях особо нет: расти – не хочу. Тем более, климат в последние годы благоприятствует.

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Надо понимать, что мы последние годы наблюдаем очень сильные тенденции к изменению климата. Мы видим по зимнему периоду, когда нет снега практически. Мы видим по осенне-летнему периоду, когда наблюдается острый дефицит влаги. То есть, общая ситуация видна: мы имеем серьезные изменения климата. Благодаря этому, мы не должны сидеть на месте и как-то фундаментально, закоренело думать. Надо пробовать. Да, на сегодняшний день нет промышленной точной технологии, нет базы. Но не все сразу начинается. Культуры, которые начали расти в республике, та же соя, бобы. Сегодня они хорошо растут и хорошо плодоносят. Так и виноград. Я думаю, что в будущем он займет свою нишу и станет достойным продуктом. «Приятно понимать, что ягода выросла на родной земле». Белорус рассказал, почему начал выращивать виноград

Виноградник в Раёвке высаживали всем миром. На работы собрались около полусотни человек со всей деревни.

Иван Домашевич:

Мы здесь отвели площадь порядка двух с половиной гектаров – это всей площади, с дорогами проездными и непосредственно с посадками. Схема разметки виноградника поставлена таким образом: центральная проезжая дорога порядка 8 метров, поперечная дорога и клетки, 50 соток непосредственно на высадку винограда. Здесь представлены разные сорта, разные направления. Использовано 29 сортов. Белорусский виноградарь рассказал о любимых и уникальных сортах, а также об особенностях выращивания культуры

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Чем технический виноград принципиально отличается от столового?