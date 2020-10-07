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«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?

07 октября 2020 06:56
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Новости Беларуси. Копыльский район, как один из южных в Минской области, прекрасно подходит для выращивания винограда, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Тут растение может рассчитывать и на достаточное количество влаги, и на солнышко, которого хватает в летние месяцы. Возможно, именно поэтому в районе и заинтересовались этой нетипичной для плодоводства Беларуси культурой.

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-1

Объемы в хозяйстве планируют наращивать приличные. Даже сорта выбрали разных направлений. Перспективы есть. Виноград для Беларуси  культура относительно новая. Для нее и болезней в наших краях особо нет: расти не хочу. Тем более, климат в последние годы благоприятствует.

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-4

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Надо понимать, что мы последние годы наблюдаем очень сильные тенденции к изменению климата. Мы видим по зимнему периоду, когда нет снега практически. Мы видим по осенне-летнему периоду, когда наблюдается острый дефицит влаги. То есть, общая ситуация видна: мы имеем серьезные изменения климата. Благодаря этому, мы не должны сидеть на месте и как-то фундаментально, закоренело думать. Надо пробовать. Да, на сегодняшний день нет промышленной точной технологии, нет базы. Но не все сразу начинается. Культуры, которые начали расти в республике, та же соя, бобы. Сегодня они хорошо растут и хорошо плодоносят. Так и виноград. Я думаю, что в будущем он займет свою нишу и станет достойным продуктом.

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«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-7

Виноградник в Раёвке высаживали всем миром. На работы собрались около полусотни человек со всей деревни. 

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-10

Иван Домашевич:
Мы здесь отвели площадь порядка двух с половиной гектаров – это всей площади, с дорогами проездными и непосредственно с посадками. Схема разметки виноградника поставлена таким образом: центральная проезжая дорога порядка 8 метров, поперечная дорога и клетки, 50 соток непосредственно на высадку винограда. Здесь представлены разные сорта, разные направления. Использовано 29 сортов.  

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«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-13

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Чем технический виноград принципиально отличается от столового?

«В будущем виноград займет нишу и станет достойным продуктом». Каковы перспективы виноградарства в Беларуси?-16

Иван Домашевич:
Именно направлением использования. Как правило, технический виноград идет на производство продуктов переработки  вина, соков, каких-то других материалов. А столовые сорта используются для питания, для употребления в свежем виде. И, безусловно, самой консистенцией ягод. В сортах винного направления очень большое количество сока, а самой мякоти процент значительно меньше. В столовых наоборот – сока меньше, мякоти больше. 

# Сельское хозяйство # общество # Иван Домашевич # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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