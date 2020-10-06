Белорусский виноградарь рассказал о любимых и уникальных сортах, а также об особенностях выращивания культуры

Новости Беларуси. Копыльский район, как один из южных в Минской области, прекрасно подходит для выращивания винограда, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Тут растение может рассчитывать и на достаточное количество влаги, и на солнышко, которого хватает в летние месяцы. Возможно, именно поэтому в районе и заинтересовались этой нетипичной для плодоводства Беларуси культурой.

Виноградом Иван увлекся около 10 лет назад. Первый куст высадил из любопытства и в качестве эксперимента. А потом понял: культура необычная, интересная и, что самое главное, вкусная. Так в агрогородке Лесное появилась необычная плантация белорусского винограда. Для лоз отвели даже отдельный участок, где за культурой ухаживают по всем правилам, не забывая про открытия и эксперименты. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Какой лично ваш любимый сорт винограда? Возможно, есть какой-то уникальный, которым хотите похвастаться гостям?

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Сложно выделить самый любимый. Самых уникальных сортов, наверное, несколько. Удобно и приятно работать с теми сортами, которые относительно неприхотливые в наших условиях, хорошо себя зарекомендовали со стороны вкусовых качеств, перезимовку хорошую имеют и, конечно, товарное качество урожая. «Приятно понимать, что ягода выросла на родной земле». Белорус рассказал, почему начал выращивать виноград

Я бы выделил любимые сорта среди направлений. Если брать кишмишные сорта, надо сказать, что последние годы кишмиш Юпитер очень хорошо себя зарекомендовал, очень хорошую гроздь имеет, товарный вид. Среди технических сортов – Кристалл, белые сорта. Это очень удачный сорт, баланс сахара шикарный, сладкий сорт. Он может быть как на вино – для переработки, так и для потребления в свежем виде.

А столовые – классика жанра – я никого не удивлю из виноградарей. Это Аркадия, Лора, сорта очень известные, они входят в десятку комплексно устойчивых, топовых сортов. А так, сложно выделить свои любимые, они все по-своему интересные, вкусные. У меня такой спектр, а мои домашние, у них любимый сорт один – это Супага. Супага – прибалтийский сорт, устойчивый, вкусный, букет аромата напоминает земляничный вкус. У них такой любимый сорт.



Сейчас личная коллекция Ивана насчитывает более сотни всевозможных сортов. Есть даже необычные, которые удивляют простых жителей и вкусом, и расцветкой. Про каждый куст Иван может рассказать целую историю. Уже научился с одного взгляда определять, какого сорта перед ним ягоды. Впрочем, к постоянному поиску идеального уже бывалый садовод пристрастился не на шутку. Хоть культура порой капризничает и требует постоянного ухода, взамен от нее получаешь гораздо больше.





Иван Домашевич:

Операций на винограде проводится масса: начиная с ранней весны, заканчивая поздней осенью. Как правило, эта сфера деятельности не отягощает, и на такой работе не устаешь, а наоборот – отдыхаешь. После трудового дня приезжаешь сюда, хоть и поздно вечером. Когда работаешь здесь, может, физически немного и устанешь, но морально отдыхаешь. А когда начинают созревать колоритные ягоды разных сортов, тогда интерес становится, хочется приезжать и приезжать.

Анастасия Кончиц:

Я так понимаю, что вы про каждый сорт можете рассказать свою историю. Например, эти красивые ягоды. Что это за виноград?

Иван Домашевич:

Это сорт французской селекции – Маршал Фош. Это классический сорт технического винограда, который используется для промышленной переработки. В первую очередь, на производство вина. Также из него можно готовить соки, компоты. Он очень сахаристый в наших условиях.

Если взять всю технологию, от начала посадки до уборки, то она затрагивает определенный объем работ. Но, если вкратце, то мы должны понимать: если посадили в этом году куст винограда, то первые два года за ним, кроме обработок и укрытия, никакого ухода не нужно. Основные этапы работ начинаются, когда виноград начинает плодоносить. То есть, спустя три года после посадки. В это время, начиная с ранней весны, мы должны обработать его один раз, обязательно, либо медным, либо железным купоросом для искореняющей обработки, которая применяется для уничтожения основного комплекса вредителей либо болезней.

Эта обработка проводится до распускания почек. Дальше, по мере распускания почек, когда побеги достигают длины 20-40 сантиметров, проводится вторая обработка винограда. И после цветения – третья. В чем плюс? Я называю только три обработки. Их вполне достаточно в наших условиях. Дальше начинается этап формирования гроздьев, ягод. В это время тоже особо никаких операций нет. Иногда надо прополка и обязательно пасынкование. Процесс пасынкования очень важен: он позволяет удалить лишние пасынки и, тем самым, не дает кусту сильно загуститься, проветривается. Это тоже очень важный процесс, это оздоравливает куст, не позволяет винограду заболеть.