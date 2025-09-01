Белоозёрск принимает областные «Дожинки». Показываем, как преображается город к празднику хлеборобов
Традиция, которая делает жизнь в малых городах лучше. Главный праздник хлеборобов – «Дожинки» – меняет облик своих столиц. Строительство дорог, ремонт и реконструкция социальных объектов – от детских садов и школ до больниц и поликлиник, благоустройство улиц и скверов – все это приходит в небольшие населенные пункты разных уголков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Областной формат поддерживают вот уже на протяжении 10 лет. В 2025 году «Дожинки» в Брестской области примет город энергетиков – Белоозерск. Гостей соберут лишь на день, а большая проделанная работа останется с горожанами – на годы вперед.
Последние штрихи – репортаж Кристины Протосовицкой.
Город энергетиков – Белоозерск – меняет статус на хлебную столицу. За трансформацией следят 11 тысяч местных жителей.
В каждой области к «Дожинкам» создают штаб, который оценивает масштаб предстоящих работ. В чек-лист попадают важнейшие, а зачастую и болевые точки для города. В Белоозерске обновляют дороги и тротуары, завершают ремонт городской больницы и поликлиники, обустраивают территорию.
Галина Грицук, начальник филиала «Белоозерская городская больница» Березовской ЦРБ имени Э.Э. Вержбицкого:
Все выделенные деньги на проведение «Дожинок» были направлены на благоустройство территории, дальше на ремонт фасадов зданий, кровли, также на ремонт пищеблока, патологоанатомическое отделение. Проведен внутренний ремонт в поликлинике 2 и 3 этажа. Закуплено оборудование, в котором мы очень нуждались. Готовится поставка стоматологической установки.
Также приводят в порядок Дом культуры и детский сад. Для 641 учащихся капитально обновили школу и построили стадион.
Татьяна Басик, директор средней школы № 3 Белоозерска:
У нас очень приятная, интересная цветовая гамма, спортивный зал, новые обновленные кабинеты. Что касается благоустройства территории – у нас появилась воркаут-площадка и площадка для группы продленного дня, для детей. Наш стадион обновился абсолютно, появилось футбольное поле, скоро здесь появится до «Дожинок» цветущий сад.
Главный же подарок для жителей – бассейн. Строители уже завершают работы. Комплекс для отдыха всей семьей включает также сауну, баню, хамам и массажный кабинет. И это не все!
Подробности в видео.