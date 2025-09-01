Белоозёрск принимает областные «Дожинки». Показываем, как преображается город к празднику хлеборобов

Традиция, которая делает жизнь в малых городах лучше. Главный праздник хлеборобов – «Дожинки» – меняет облик своих столиц. Строительство дорог, ремонт и реконструкция социальных объектов – от детских садов и школ до больниц и поликлиник, благоустройство улиц и скверов – все это приходит в небольшие населенные пункты разных уголков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областной формат поддерживают вот уже на протяжении 10 лет. В 2025 году «Дожинки» в Брестской области примет город энергетиков – Белоозерск. Гостей соберут лишь на день, а большая проделанная работа останется с горожанами – на годы вперед.