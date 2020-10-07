Дегустация, зона отдыха, более 30 сортов. Как виноград стал брендом деревни Великая Раевка

Новости Беларуси. В будущем виноград может стать не только новой перспективной культурой для хозяйства, но и самым настоящим брендом деревни Великая Раевка, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Для того, чтобы лозу смог рассмотреть любой желающий, здесь даже подготовили зону отдыха и дегустации.

Антураж создали потрясающий: кажется, что находишься где-то на винных виноградниках Прованса. А между тем, белорусские виды ничем не уступают заграничным.

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Виноград предусматривает какую-то небольшую производственную зону, которая будет обеспечивать функции сортировки продукции, хранения. Ключевой вопрос – реализация продукции. Мы построили небольшой навес, административное здание для этих целей. Это уже есть. Как вы правильно сказали, что будет виноград популяризовать либо продвигать его.

Конечно, при винограднике должна работать небольшая зона дегустации, где можно пригласить потенциальных покупателей, либо гостей, либо туристов, провести небольшую дегустацию. Тем более, мы уже проговаривали, что на сегодня у нас имеется порядка 30 сортов разных направлений. Это уже интересно, есть ассортимент, который мы можем представить в виде выставки. С такой целью мы и оборудовали такой интересный уголок с тематикой, направленной на организацию дегустации. «Подключилась вся деревня». Какие достопримечательности появились в деревне Великая Раевка

На данной территории имеется небольшой навес для дегустации, объекты для проведения досуга. Хотели выбрать в белорусских мотивах и обустроить его из таких материалов, которые у нас имеются, которые можем позволить себе применить. Это природный камень, трава газонная. Хотим посадить сад дополнительно на этом участке. Очень активно применяли древесные материалы с природными тонами, пропиткой. И конечно, дуб, который у нас здесь произрастает. Он хорошо вписался, хорошо смотрится, вносит такую мифическую долю в этот объект. Поэтому такое направление у нас.