«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле с самого утра работала съемочная группа СТВ. Корреспондент Яна Шипко пообщалась с лучшими аграриями и руководством центрального региона. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Все внимание и заслуженные награды сегодня аграриям. По традиции на «Дажынках» подводят итоги областных соревнований по уборке урожая.

Отметили сегодня семейные династии, молодые экипажи и сельхозпредприятия.

Как признались нам победители соревнований, такой праздник подстегивает азарт и мотивирует на то, чтобы добиваться более высоких результатов. Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник. Подробнее здесь.

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Мы принимаем в этом году областные «Дажынкі». Вышли на достойный показатель в области, поэтому очень приятно, что такой праздник проходит именно у нас. Показатели у нас на самом деле очень хорошие, но есть куда расти, надо повышать культуру земледелия. Надо, безусловно, поднимать в первую очередь экономическую часть, экономическую эффективность хозяйствования.