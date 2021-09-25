«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле с самого утра работала съемочная группа СТВ. Корреспондент Яна Шипко пообщалась с лучшими аграриями и руководством центрального региона. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле с самого утра работала съемочная группа СТВ. Корреспондент Яна Шипко пообщалась с лучшими аграриями и руководством центрального региона. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Все внимание и заслуженные награды сегодня аграриям. По традиции на «Дажынках» подводят итоги областных соревнований по уборке урожая.
Отметили сегодня семейные династии, молодые экипажи и сельхозпредприятия.
Как признались нам победители соревнований, такой праздник подстегивает азарт и мотивирует на то, чтобы добиваться более высоких результатов.
Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник. Подробнее здесь.
Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Мы принимаем в этом году областные «Дажынкі». Вышли на достойный показатель в области, поэтому очень приятно, что такой праздник проходит именно у нас. Показатели у нас на самом деле очень хорошие, но есть куда расти, надо повышать культуру земледелия. Надо, безусловно, поднимать в первую очередь экономическую часть, экономическую эффективность хозяйствования.
Виктор Дущинский, тракторист-машинист совхоза «Равковичи»:
Заняли по молодежному экипажу первое место. Это третий сезон уже, вышли в лидеры сегодня.
Рабочий день был у нас трудный, выходили в 3 часа ночи на химобработку картофеля, а потом ходили уже на урожай. Работали до 12 ночи, бывало.
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