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«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

25 сентября 2021 18:49
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Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле с самого утра работала съемочная группа СТВ. Корреспондент Яна Шипко пообщалась с лучшими аграриями и руководством центрального региона. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -1

Яна Шипко, корреспондент:
Все внимание и заслуженные награды сегодня аграриям. По традиции на «Дажынках» подводят итоги областных соревнований по уборке урожая.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -4

Отметили сегодня семейные династии, молодые экипажи и сельхозпредприятия.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -7

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -9

Как признались нам победители соревнований, такой праздник подстегивает азарт и мотивирует на то, чтобы добиваться более высоких результатов.

Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник. Подробнее здесь.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -12

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -14

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Мы принимаем в этом году областные «Дажынкі». Вышли на достойный показатель в области, поэтому очень приятно, что такой праздник проходит именно у нас. Показатели у нас на самом деле очень хорошие, но есть куда расти, надо повышать культуру земледелия. Надо, безусловно, поднимать в первую очередь экономическую часть, экономическую эффективность хозяйствования.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -17

Виктор Дущинский, тракторист-машинист совхоза «Равковичи»:
Заняли по молодежному экипажу первое место. Это третий сезон уже, вышли в лидеры сегодня.
Рабочий день был у нас трудный, выходили в 3 часа ночи на химобработку картофеля, а потом ходили уже на урожай. Работали до 12 ночи, бывало.

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев -20

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# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Иван Домашевич # Виктор Дущинский # Александр Турчин # Валерий Скорожонок # Иван Крупко # Фотофакт

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