Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией

Новости Беларуси. Копыльский район, как один из южных в Минской области, прекрасно подходит для выращивания винограда, об этом сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Опытные садоводы уверены, чтобы виноград получился, его нужно искренне любить, одаривать человеческим теплом.

В сельхозпредприятии «Великая Раевка» ОАО «Криница» для кустиков постарались создать все условия. Два года только готовили поле: выбирали участок, вносили удобрения. Ряды высадили по зарекомендовавшей себя технологии, дали каждому растению простор в два метра.

Галина Кедрик, садовод филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Пасадзiлi вiнаграднiк 26-га чэрвеня. Была праполка вiнаграднiка ў радах i мiжраддзях. Мiж радоў апрацоўвае тэхнiка, але зелле застаецца. А ў радах ужо непасрэдна матычкаю трэба працаваць. Такая работа праводзiлася. Пасеялi травiчку. Цяпер к зiме трэба будзе iх уцяплiць саломаю. Гэта як ужо ападзе лiсце. А вясной пачнецца больш дасканалая праца. Салому, якая застанецца, у рады паложым, каб не расло зелле.

Вось я гэты 1 гектар i 70 сотак прапалола за 10 дзён. Тут лебяда была вось такога росту. Я, як палола, звярнула на гэта увагу. З гэтага боку добра прыняўся вiнаград. З таго – горш. Я Iвана Вiктаравiча пытаю: у чым справа? Ён гаворыць: там такiя сарты, якiя стаялi ў халадзiльнiках, вельмi далiкатныя, каб яны прыраслi.

Сейчас кустики чувствуют себя хорошо, привыкают к новому климату. В хозяйстве понимают, плодов ждать долго. Во всей красе гроздья предстанут примерно на 8-й год. В следующем сезоне на винограднике планируют установить шпалеры, по которым будут виться лозы, добавить в уже высаженные сорта еще несколько экземпляров. Иван при осмотре кустиков с гордостью отмечает: продукт будет не хуже, чем привозной.

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Кустики на самом деле небольшие. Мы использовали здесь два направления виноградарства. Нам поставил Институт плодоводства саженцы, произведенные вегетативным путем из черенков. И материал, произведенный путем культуры Инвитро, выращенный в пробирке, оздоровленный. То есть, 50 на 50. Кустики эти нормальные, это однолетние кусты. Сегодня они хорошо прижились, хорошо перенесли зимовку, так как мы видим, что сама лоза стала уже темной, то есть это индикатор. Когда она темная – уже созревает. А то, что листики пожелтевшие, это нормальный процесс для такого периода.

На сегодня процесс фотосинтеза практически минимизируется за счет минимальных температур, постепенно отмирают клетки в тканях листа, лист будет опадать. Главный индикатор – это коричневая лоза, это значит, что она вызрела. Вот эти почки весной проснутся и благополучно пойдут в рост.