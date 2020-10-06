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Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией

06 октября 2020 06:46
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Новости Беларуси. Копыльский район, как один из южных в Минской области, прекрасно подходит для выращивания винограда, об этом сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Опытные садоводы уверены, чтобы виноград получился, его нужно искренне любить, одаривать человеческим теплом.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-1

В сельхозпредприятии «Великая Раевка» ОАО «Криница» для кустиков постарались создать все условия. Два года только готовили поле: выбирали участок, вносили удобрения. Ряды высадили по зарекомендовавшей себя технологии, дали каждому растению простор в два метра.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-4

Галина Кедрик, садовод филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Пасадзiлi вiнаграднiк 26-га чэрвеня. Была праполка вiнаграднiка ў радах i мiжраддзях. Мiж радоў апрацоўвае тэхнiка, але зелле застаецца. А ў радах ужо непасрэдна матычкаю трэба працаваць. Такая работа праводзiлася. Пасеялi травiчку. Цяпер к зiме трэба будзе iх уцяплiць саломаю. Гэта як ужо ападзе лiсце. А вясной пачнецца больш дасканалая праца. Салому, якая застанецца, у рады паложым, каб не расло зелле. 

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-7

Вось я гэты 1 гектар i 70 сотак прапалола за 10 дзён. Тут лебяда была вось такога росту. Я, як палола, звярнула на гэта увагу. З гэтага боку добра прыняўся вiнаград. З таго горш. Я Iвана Вiктаравiча пытаю: у чым справа? Ён гаворыць: там такiя сарты, якiя стаялi ў халадзiльнiках, вельмi далiкатныя, каб яны прыраслi.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-10

Сейчас кустики чувствуют себя хорошо, привыкают к новому климату. В хозяйстве понимают, плодов ждать долго. Во всей красе гроздья предстанут примерно на 8-й год. В следующем сезоне на винограднике планируют установить шпалеры, по которым будут виться лозы, добавить в уже высаженные сорта еще несколько экземпляров. Иван при осмотре кустиков с гордостью отмечает: продукт будет не хуже, чем привозной.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-13

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Кустики на самом деле небольшие. Мы использовали здесь два направления виноградарства. Нам поставил Институт плодоводства саженцы, произведенные вегетативным путем из черенков. И материал, произведенный путем культуры Инвитро, выращенный в пробирке, оздоровленный. То есть, 50 на 50. Кустики эти нормальные, это однолетние кусты. Сегодня они хорошо прижились, хорошо перенесли зимовку, так как мы видим, что сама лоза стала уже темной, то есть это индикатор. Когда она темная  уже созревает. А то, что листики пожелтевшие, это нормальный процесс для такого периода.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-16

На сегодня процесс фотосинтеза практически минимизируется за счет минимальных температур, постепенно отмирают клетки в тканях листа, лист будет опадать. Главный индикатор  это коричневая лоза, это значит, что она вызрела. Вот эти почки весной проснутся и благополучно пойдут в рост.

Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией-19

«Приятно понимать, что ягода выросла на родной земле». Белорус рассказал, почему начал выращивать виноград  

Анастасия Кончиц, корреспондент:
То есть, все уже будет на следующий год?

Иван Домашевич:
Гроздья будут на третий год. В следующий год мы увидим только сигнальные небольшие гроздочки. На третий год будет начинаться плодоношение, на четвертый-пятый будет начинаться массовое плодоношение.

# Сельское хозяйство # общество # Галина Кедрик # Иван Домашевич # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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