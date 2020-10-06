«Приятно понимать, что ягода выросла на родной земле». Белорус рассказал, почему начал выращивать виноград

Новости Беларуси. К увлечению Ивана Домашевича виноградом домашние сначала отнеслись настороженно. А потом присоединились, стали интересоваться заморской культурой с белорусским характером, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Больше всего возиться с виноградом нравится маленькому Владу.

Иван с улыбкой признается: без сына теперь не обходится ни один сбор урожая. Мальчик активно вникает в тонкости ухода за культурой, с восторгом снимает трофейные грозди и с не меньшим интересом их ест.

Впрочем, Иван постоянно находится в поиске новых сортов. Признается, в этом есть определенный азарт. Хоть виноградарь и говорит себе, что нужно остановиться, любопытство оказывается сильнее.

В этом сезоне на участке заложили ещё около 10 новых видов растения. Есть даже японский, вес отдельных ягод которого может достигать ста граммов. Иван признаётся: эта культура не просто затягивает, но и помогает с личностным ростом. Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией





Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Наверное, все-таки помогает найти диалог с людьми. Если мы говорим, что выращиваем картошку, это никому уже не интересно. А если выращиваем виноград, то, наверное, немножко затрагивает эмоции у людей. Позволяет попробовать, удивиться. Когда ты срываешь ягоду 50 грамм, наверное, приятно, правда? Понимать, что она тут выросла, она не выросла за рубежом, а у нас, на нашей родной земле.





В какой-то момент своего личного участка Ивану стало мало. И виноград он решил выращивать ещё и в хозяйстве, которое возглавляет. Возможности в промышленных масштабах тщательно изучили и решили: новому быть.