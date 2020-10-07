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«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции

07 октября 2020 07:47
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Новости Беларуси. В реализации самобытных и уникальных идей деревня Великая Раевка преуспела. Недавно тут открыли уникальный памятник мирным жертвам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-1

Мемориал поделен на две части. Одна показывает деревни Копыльского района, которые были сожжены в годы Великой Отечественной войны. На табличках  страшные цифры жертв, у памятного знака  обугленные фундаменты уже давно не жилых домов. А дополняет величественную и одновременно жуткую композицию дот, на стенах которого можно заметить символические графити

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-4

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Каждая из имеющихся стен расписана на определенную тематику в виде арт-объекта. Ориентировано, в первую очередь, на какое-то молодежное искусство, понимание ситуации и всего трагизма именно молодым поколением. Поэтому не зря все это в виде арт-объектов. Центральная композиция  это мозаика в виде названий деревень, которые пострадали. В виде яркой мозаики, которая в один момент превратилась в темную. На фоне нее показано лицо мальчика, который от страха, от трагизма закрыл ладонями лицо.

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-7

Одна инсталляция, идея направлена на то, что там показан солдат, который уходит на закат. Закат это символ окончания светового дня, наступления ночи. То есть солдат уходит, не зная, вернется он или нет. На фоне этого из дота выливается лужа крови. То есть, возможная смерть близится. Но есть надежда, она мелькает. Кровь постепенно превращается в цветы, которые нарисованы на стене. Потом цветы перерастают в клумбу, которая вытекает в виде капли, в виде красных цветов.

Дегустация, зона отдыха, более 30 сортов. Виноград стал брендом деревни Великая Раевка

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-10

Жители отмечают, место действительно магическое. Здесь часто останавливаются машины. Желающих рассмотреть мемориал много. Тем более, что на втором этаже дота установили пушку и сделали указатели до ближайших европейских городов, пострадавших в годы Великой Отечественной. К памятному месту часто водят школьные экскурсии, ведь важно рассказывать детям о прошедших временах и совершенном подвиге.

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-13

Иван Домашевич:
Люди небезразличны. Им эта тема очень близка, им интересно. Война затронула каждую семью и оставила частичку трагизма, тревоги. Люди приехали, были очень довольны тем, что происходит. На сегодня  высокая посещаемость объекта.

«Война затронула каждую семью». В Копыльском районе появились тематические арт-инсталляции-16

Пожалуй, именно из новых идей и складывается интересное будущее. Главное, чтобы люди горели желанием что-то менять, создавать и постоянно творить. Для Раевки все только начинается. Впрочем, здесь уже открыли новую страницу местной истории. Виноград обещает подрастать и радовать не только хозяев, но и приезжих. Возможно, любопытство приведет сюда не одного увлеченного человека. 

«Подключилась вся деревня». Какие достопримечательности появились в деревне Великая Раевка (подробности здесь). 

# Достопримечательности # общество # Иван Домашевич # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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