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Марков: школа должна давать вместе со знаниями ещё и гражданскую позицию

01 сентября 2025 19:38
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Марков: школа должна давать вместе со знаниями ещё и гражданскую позицию-1

История этой школы в Лунинце началась 175 лет назад. После масштабной реконструкции свои двери открыло старейшее учебное заведение Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто преподавал здесь в эти годы, Якуб Колас и знаменитый авиаконструктор Павел Сухой. Раньше школьникам приходилось заниматься в четырех отдельных зданиях, теперь под одной крышей и в самых современных условиях.

На торжество пригласили известных выпускников. Глава Белорусской железной дороги Валерий Веренич, и именно в этой школе был открыт железнодорожный класс, Митрополит Минский и Заславский, Экзарх всея Беларуси Вениамин, министр информации Марат Марков.

Марков: школа должна давать вместе со знаниями ещё и гражданскую позицию-3

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Школа должна формировать сознание, давая вместе со знаниями еще и гражданскую позицию, так или иначе, если мы не будем воспитывать наших детей, в первую очередь в школе, это значит, что их будут воспитывать за нас. И тогда нам в этой стране места точно не будет. 

# Школы Беларуси # Образование в Беларуси # Марат Марков

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