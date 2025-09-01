Марков: школа должна давать вместе со знаниями ещё и гражданскую позицию

История этой школы в Лунинце началась 175 лет назад. После масштабной реконструкции свои двери открыло старейшее учебное заведение Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто преподавал здесь в эти годы, Якуб Колас и знаменитый авиаконструктор Павел Сухой. Раньше школьникам приходилось заниматься в четырех отдельных зданиях, теперь под одной крышей и в самых современных условиях.

На торжество пригласили известных выпускников. Глава Белорусской железной дороги Валерий Веренич, и именно в этой школе был открыт железнодорожный класс, Митрополит Минский и Заславский, Экзарх всея Беларуси Вениамин, министр информации Марат Марков.