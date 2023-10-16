На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?

Новости Беларуси. На селе растет спрос на ветхие дома. Только на территории Тимковичского сельсовета Копыльского района свыше 10 заброшенных домов нашли новых хозяев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще 19 пока остаются в реестре неиспользуемого имущества. Конечно, чаще это ветхие постройки. Некоторые подлежат сносу. Такие участки нередко выкупают сельхозпредприятия. Далее землю очищают и вовлекают в сельхозоборот. Еще один вариант – строительство новых объектов вместо старых домов. Так, недавно в деревне Великая Раевка на пустующем участке возвели часовню.

Елена Острикова, председатель Тимковичского сельского исполнительного комитета:

Работать не очень просто, надо разыскивать всех наследников, всех собственников, которые сегодня проживают в различных уголках и нашей Беларуси и за ее границей. Поэтому не так-то просто, но стараемся.

Многие дома после капремонта обретают новую жизнь. Так, недавно сельхозпредприятие «Великая Раевка» выкупило четыре дома, которые обновили и предоставили молодым кадрам

Иван Домашевич, директор сельхозпредприятия «Великая Раевка»:

Для компании этот вопрос очень важен. В первую очередь это экономический эффект. Мы можем благодаря тому, что несем небольшие затраты на восстановление дома, тем самым экономить денежные средства и восстанавливать большее количество жилых домов.