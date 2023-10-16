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На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?

16 октября 2023 13:50
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Новости Беларуси. На селе растет спрос на ветхие дома. Только на территории Тимковичского сельсовета Копыльского района свыше 10 заброшенных домов нашли новых хозяев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?-1

Еще 19 пока остаются в реестре неиспользуемого имущества. Конечно, чаще это ветхие постройки. Некоторые подлежат сносу. Такие участки нередко выкупают сельхозпредприятия. Далее землю очищают и вовлекают в сельхозоборот. Еще один вариант – строительство новых объектов вместо старых домов. Так, недавно в деревне Великая Раевка на пустующем участке возвели часовню.

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?-4

Елена Острикова, председатель Тимковичского сельского исполнительного комитета:
Работать не очень просто, надо разыскивать всех наследников, всех собственников, которые сегодня проживают в различных уголках и нашей Беларуси и за ее границей. Поэтому не так-то просто, но стараемся.

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?-7

Многие дома после капремонта обретают новую жизнь. Так, недавно сельхозпредприятие «Великая Раевка» выкупило четыре дома, которые обновили и предоставили молодым кадрам

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?-10

Иван Домашевич, директор сельхозпредприятия «Великая Раевка»:
Для компании этот вопрос очень важен. В первую очередь это экономический эффект. Мы можем благодаря тому, что несем небольшие затраты на восстановление дома, тем самым экономить денежные средства и восстанавливать большее количество жилых домов.

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?-13

Сейчас в стране работает единый реестр пустующих домов. Где представлена вся информация об объектах недвижимости, в том числе по Минской области.

# Недвижимость в Минской области # общество # Иван Домашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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