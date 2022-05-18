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Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник

18 мая 2022 15:49
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Новости Беларуси. В Копыльском районе заложили первый промышленный виноградник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он появился в сельхозфилиале «Великая Раевка». На виноградной плантации около 2 000 кустов технических и столовых сортов. Некоторые в 2022 году дадут первый урожай. Кроме того, в хозяйстве реализуют и другие проекты. Строят и модернизируют жилье, возводят животноводческие объекты, благоустраивают зоны отдыха.  

Подробнее в сюжете Юлии Минич.  

Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник-1

В жизнь здесь активно воплощают различные проекты, причем многие уникальные, начиная от промышленности и заканчивая социальной сферой. И все благодаря молодому и перспективному руководителю Ивану Домашевичу. Строительство жилья и возведение животноводческих объектов, зоны отдыха, фруктовые сады – это все его инициативы.  

Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник-4

Юлия Минич, корреспондент:  
На территории в 2,5 гектара раскинулся виноградный сад. 70 % площадей засеяны техническими сортами, остальные 30 % – столовыми и универсальными. В этом году некоторые кусты дадут первый урожай.  

Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник-7

А это зона ответственности виноградаря Галины Иосифовны Кедрик. Здесь в аккуратных рядах около 2 000 саженцев. Каждый под пристальным вниманием. Пока сад совсем молодой, ему нет и трех лет. Поэтому уход особый, тщательный. Прополка, подкормка – все нюансы опытный виноградарь знает.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Галина Кедрик # Юлия Белаш # Иван Домашевич # Фотофакт

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