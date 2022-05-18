Скоро будет урожай! В Копыльском районе сделали первый промышленный виноградник

Новости Беларуси. В Копыльском районе заложили первый промышленный виноградник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он появился в сельхозфилиале «Великая Раевка». На виноградной плантации около 2 000 кустов технических и столовых сортов. Некоторые в 2022 году дадут первый урожай. Кроме того, в хозяйстве реализуют и другие проекты. Строят и модернизируют жилье, возводят животноводческие объекты, благоустраивают зоны отдыха. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

В жизнь здесь активно воплощают различные проекты, причем многие уникальные, начиная от промышленности и заканчивая социальной сферой. И все благодаря молодому и перспективному руководителю Ивану Домашевичу. Строительство жилья и возведение животноводческих объектов, зоны отдыха, фруктовые сады – это все его инициативы.

Юлия Минич, корреспондент:

На территории в 2,5 гектара раскинулся виноградный сад. 70 % площадей засеяны техническими сортами, остальные 30 % – столовыми и универсальными. В этом году некоторые кусты дадут первый урожай.