Первый куст высадил из любопытства. Белорус вырастил виноградную плантацию в Копыльском районе

Новости Беларуси. Виноград издавна был овеян необъяснимой романтикой. Лозы с этими ягодами культивировались еще в древней Греции, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А в Иудее виноград и вовсе отождествлялся с древом жизни, был первым растением, которое Ной посадил после потопа.

Принято считать, что виноград получается вкусным и качественным только в теплом климате. Однако в Минской области хватает любителей этих вкусных сочных ягод. Сейчас виноградарство вряд ли можно назвать типичным фермерством. Это, скорее, коллекционирование, охота за ценными сортами. Во всей красе гроздья будут на восьмой год. Как ухаживать за виноградной плантацией

Копыльский район прекрасно подходит для выращивания винограда. Тут растение может рассчитывать и на достаточное количество влаги, и на солнце, которого хватает в летние месяцы. Возможно, именно поэтому в районе и заинтересовались этой нетипичной для плодоводства Беларуси культурой.

Виноградом Иван Домашевич увлекся около 10 лет назад. Первый куст высадил из любопытства и в качестве эксперимента. А потом понял, культура необычная, интересная и, что самое главное, вкусная. Так в агрогородке Лесное появилась необычная плантация белорусского винограда. Для лоз отвели даже отдельный участок, где за культурой ухаживают по всем правилам, не забывая про открытия и эксперименты.





Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Виноградная коллекция устроена таким образом, что сформировался спектр сортов разных направлений. Во-первых, здесь есть и столовые сорта, очень много сортов российской, украинской селекции. Представлены сорта кишмишного направления, имеется семь сортов без косточек, который может быть использован для производства изюма, в частности.