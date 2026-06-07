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Новости по тегу #Ирина Синькевич

Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»
07 июня 2026 08:25

Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»

На полигоне под Борисовом проходит 3 сезон военно-патриотического турнира «Вызов»
24 января 2026 13:39

На полигоне под Борисовом проходит 3 сезон военно-патриотического турнира «Вызов»

Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»
25 ноября 2025 09:00

Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»

2-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом
25 апреля 2025 15:51

2-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни
01 февраля 2025 18:37

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни

Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Рассказываем о Республиканском патриотическом турнире
27 января 2025 12:29

Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Рассказываем о Республиканском патриотическом турнире

«Ёлочка желаний» – рассказываем, как можно помочь деткам в преддверии Нового года
23 ноября 2024 13:59

«Ёлочка желаний» – рассказываем, как можно помочь деткам в преддверии Нового года

Заполнить анкету на сайте – как вступить в РОО «Патриоты Беларуси»?
17 сентября 2024 20:01

Заполнить анкету на сайте – как вступить в РОО «Патриоты Беларуси»?

Коллективы ведущих белорусских предприятий участвуют в проекте «Время первых». Какие испытания проходят?
26 мая 2024 11:16

Коллективы ведущих белорусских предприятий участвуют в проекте «Время первых». Какие испытания проходят?

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут
08 мая 2024 09:07

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»
04 апреля 2024 17:09

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»

Военно-патриотическому клубу «Сокол» передали квадрокоптер. Ребята могут заниматься здесь на авиационном тренажёре
11 февраля 2024 08:25

Военно-патриотическому клубу «Сокол» передали квадрокоптер. Ребята могут заниматься здесь на авиационном тренажёре