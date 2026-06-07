Новости по тегу #Ирина Синькевич

Участники проходят полосу препятствий, оказывают первую помощь, штурмуют здания и окопы. В программе также поиск по азимуту, задания на знание топографии и военной истории, а также отработка действий на средствах связи.
Ребята отрабатывают тактику в условном бою с элементами огневого контакта, учатся мгновенно принимать решения в команде и осваивают навыки военно-медицинской подготовки в полевых условиях.
«Детки из разных уголков, которые обделены, к сожалению, родительским теплом, пишут письма со своими самыми сокровенными желаниями», – рассказала про акцию Ирина Синькевич.
На три дня школьники переехали на полигон, где будут познавать весь армейский быт.
В эти дни на учебном полигоне Военной академии школьники из Слонима и Гродно бросили «Вызов» своим возможностям. Команды принимают участие в одноименном патриотическом турнире.
Республиканский патриотический турнир, который проводит объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования.
«Практически 2000 писем пришло к нам в офис. Наша команда их перечитывает, регистрирует. И любой гражданин может принять участие».
РОО «Патриоты Беларуси» уверенно расширяет свои ряды.
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