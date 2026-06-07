В Минске официально завершилась международная выставка «Белагро-2026»

Продовольственная безопасность и контракты на сотни миллионов долларов. В Минске официально завершилась международная специализированная выставка «Белагро-2026». Это стало главным событием белорусской агропромышленной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке Минского международного выставочного центра кипела работа, которая определит стратегию развития АПК всего Евразийского континента на годы вперед. Эта выставка окончательно сломала стереотип о том, что агропром – консервативная отрасль. Когда беспилотный трактор-великан управляется со смартфона, ученые презентуют ДНК-паспорта для элитного скота, а зарубежные партнеры выстраиваются в очередь, чтобы обменять латиноамериканские какао-бобы на белорусские комбайны, становится ясно – правила игры на мировом продовольственном рынке теперь диктуем мы.

Это подтверждает и повышенный интерес к «Белагро» со стороны зарубежных партнеров. В 2026 году выставка собрала более 570 компаний из 12 государств. В условиях глобальной трансформации рынков эта площадка стала не просто выставкой достижений, а мощным экономическим хабом.

Александр Судник, начальник управления Минского тракторного завода:

Это не просто выставка. Это что-то такое родное, естественное. То, что со всеми нами, с аграриями, с производителями сельхозтехники. Это то мероприятие, которое является базой для общения свободного, делового, рабочего, которое дает максимальную эффективность. Это самая большая выставка на территории Республики Беларусь, где встречаются коллеги, партнеры, друзья. Заключаются сделки, происходят холодные контакты и теплые встречи.

В эпоху санкционного давления белорусский агропромышленный комплекс не просто выстоял, а превратился в высокотехнологичный локомотив. Мы не подстраиваемся под мировые тренды – мы их создаем, обеспечивая стабильную экономику внутри страны и за ее пределами.