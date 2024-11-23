«Ёлочка желаний» – рассказываем, как можно помочь деткам в преддверии Нового года

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Вообще, «Елочка желаний» – это наша старая добрая традиция. И с каждым разом масштабы растут. Сейчас мы охватываем всю нашу страну, детки из социальных учреждений, которые остались без родителей, пишут письма Дедушке Морозу. Просят самые банальные, простые вещи, которые для нас кажутся обыденными: пижама, тапочки. Что-то домашнее, уютное, потому что им этого не хватает. И в этом году мы охватили 2000 ребят. Практически 2000 писем пришло к нам в офис. Наша команда их перечитывает, регистрирует. И любой гражданин может принять участие. Взять письмо, исполнить желание ребенка, упаковать, даже написать ему письмо от Деда Мороза, даже можно съездить вместе с нами, чтобы увидеть, как этот подарок будет вручен конкретному ребенку.

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