Заполнить анкету на сайте – как вступить в РОО «Патриоты Беларуси»?

Александр Стасевич, ведущий: 18 сентября 2024 года будет мероприятие, только со спортсменами и для деток-инвалидов. Расскажите, подробнее.

Какой же праздник без развлекательных и творческих мероприятий и концертов. Ко Дню народного единства в белорусской столицы, в областных центрах и регионах пройдет ряд разнообразных мероприятий. О самых главных расскажет Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси».

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Это новое для нас мероприятие в рамках проекта «Рядом с нами». Мы организуем вместе со спортивным комитетом Вооруженных сил Республики Беларусь мероприятие для деток с ограниченными возможностями. Главная наша задача – окунуть их в такой праздник спортивный, чтобы они почувствовали в себя атмосфере единства, праздника, попробовали новую профессию. Может, это для них станет хобби, потому что спорт без границ, нет границ никаких.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ваша организация «Патриоты Беларуси» уверенно расширяет свои ряды. Расскажите, как попасть в вашу организацию, стать участником?

Ирина Синькевич:

Присоединиться к нам довольно просто. Вы можете, если вы локализуетесь в Минске, можете прийти к нам в офис, Гвардейская, 10. Мы с удовольствием расскажем про наши проекты. Вы сможете заполнить заявление и вступить РОО «Патриоты Беларуси» либо дистанционно на нашем сайте скачать анкету, заполнить и отправить по адресу, который там указан. Поэтому переходите на сайт patriots.by, заявка на членство, вступайте в нашу организацию, присоединяйтесь к нашим проектам. Будем очень рады каждому.