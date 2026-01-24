На полигоне под Борисовом проходит 3 сезон военно-патриотического турнира «Вызов»

На полигоне под Борисовом проходит третий сезон военно-патриотического турнира «Вызов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня участники прошли, пожалуй, одно из главных психологических испытаний – обкатку танком.

Для 20 ребят, на этот раз из Гродненской области, – это три дня полного погружения в условия, максимально приближенные к армейским. Ребята отрабатывают тактику в условном бою с элементами огневого контакта, учатся мгновенно принимать решения в команде и осваивают навыки военно-медицинской подготовки в полевых условиях.

Милена Спасюк, учащаяся Василишковской средней школы: Мне очень понравилось на самом деле все здесь. Но самое впечатляющее было, когда над нами проезжал танк. И когда мы должны были в него стрелять и кидать гранату.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Они преодолевают свои страхи, они преодолевают какие-то свои психологические барьеры. Учатся поддерживать друг друга, принимать ответственные решения. Мы видим, как молодежь взрослеет, даже за эти пусть небольшие три дня.

Завтра на полигоне – ключевое испытание «Битва за флаг». Командам предстоит применить знания по топографии и маскировке. До финала дойдут лучшие из лучших.