«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни
Те, кто уже определился, что их призвание – защищать Родину, проверяют крепость духа и тела «в полях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни на учебном полигоне Военной академии школьники из Слонима и Гродно бросили «Вызов» своим возможностям. Команды принимают участие в одноименном патриотическом турнире.
Наша съемочная группа заглянула на испытания и даже попала под танк. Много ли в отрядах девушек и почему состязание так популярно среди молодежи?
Залп орудий, настоящая военная техника и полоса препятствий. Самый настоящий вызов бросили себе две команды из Гродненской области. На учебном полигоне Военной академии их ждало полное погружение в армейские будни.
Школьники из Брестской, Гомельской и Витебской областей уже выяснили, кто лучше владеет военным делом в рамках военно-патриотического турнира. Теперь на прочность себя испытывают ребята из Слонима и Гродно.
Ирина Синькевич, пресс-секретарь республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Заехали две команды из Слонима и Гродно, они борются за полуфинал, очень насыщенные их ждут 3 дня. Полное погружение в армейский быт. В пятницу они познакомились с Военной академией, с факультетами и заехали на полигон учебного центра «Белая Лужа», где пройдут тест-драйв гусеничной техники, ориентирование на поле боя.
Арина Попова, корреспондент:
Это психологически одно из самых сложных испытаний. Называется обстрел из окопа. Основная задача – попасть из оружия в огромную машину, а конкретно – обезвредить смотровой прибор внизу танка. Ощущения, мягко говоря, необычные.
Проверить силу духа и получить незабываемые впечатления стремятся не только парни. Юные белоруски на своем примере доказывают: военное дело им тоже по плечу.
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