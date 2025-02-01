«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни

Те, кто уже определился, что их призвание – защищать Родину, проверяют крепость духа и тела «в полях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни на учебном полигоне Военной академии школьники из Слонима и Гродно бросили «Вызов» своим возможностям. Команды принимают участие в одноименном патриотическом турнире.