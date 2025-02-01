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«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни

01 февраля 2025 18:37
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Те, кто уже определился, что их призвание – защищать Родину, проверяют крепость духа и тела «в полях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни на учебном полигоне Военной академии школьники из Слонима и Гродно бросили «Вызов» своим возможностям. Команды принимают участие в одноименном патриотическом турнире. 

Наша съемочная группа заглянула на испытания и даже попала под танк. Много ли в отрядах девушек и почему состязание так популярно среди молодежи?

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни-2

Залп орудий, настоящая военная техника и полоса препятствий. Самый настоящий вызов бросили себе две команды из Гродненской области. На учебном полигоне Военной академии их ждало полное погружение в армейские будни. 

Школьники из Брестской, Гомельской и Витебской областей уже выяснили, кто лучше владеет военным делом в рамках военно-патриотического турнира. Теперь на прочность себя испытывают ребята из Слонима и Гродно. 

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни-4

Ирина Синькевич, пресс-секретарь республиканского общественного объединения «‎Патриоты Беларуси»:
Заехали две команды из Слонима и Гродно, они борются за полуфинал, очень насыщенные их ждут 3 дня. Полное погружение в армейский быт. В пятницу они познакомились с Военной академией, с факультетами и заехали на полигон учебного центра «Белая Лужа», где пройдут тест-драйв гусеничной техники, ориентирование на поле боя.

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни-6

Арина Попова, корреспондент:
Это психологически одно из самых сложных испытаний. Называется обстрел из окопа. Основная задача – попасть из оружия в огромную машину, а конкретно – обезвредить смотровой прибор внизу танка. Ощущения, мягко говоря, необычные.

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни-8

Проверить силу духа и получить незабываемые впечатления стремятся не только парни. Юные белоруски на своем примере доказывают: военное дело им тоже по плечу.

Подробнее в видеоматериале.

# Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Ирина Синькевич # Арина Попова

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