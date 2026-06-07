В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи

С 7 июня мобильные операторы страны не позволят абонентам уйти в глубокий минус. В Беларуси вступает в силу новое постановление Совмина. Теперь максимальный лимит задолженности на балансе ограничен пятью базовыми величинами – это 225 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение защитит баланс кошельков от случайных трат. Особенно это актуально для тех, кто уезжает за границу и пользуется международным роумингом. Порог в 225 рублей – автоматический, но не окончательный. Если перед поездкой за рубеж такого лимита покажется мало, его можно изменить. Для этого необходимо заранее написать заявление в офисе своего мобильного оператора.