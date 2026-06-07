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Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»

07 июня 2026 08:25
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Проверка на выносливость и атмосфера единства. Под Борисовом проходит финал республиканского военно-патриотического турнира «Вызов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»-2

В учебном центре Военной академии «Белая Лужа» соревнуются четыре команды из Брестской, Минской, Гродненской областей и Минска. Участники проходят полосу препятствий, оказывают первую помощь, штурмуют здания и окопы. В программе также поиск по азимуту, задания на знание топографии и военной истории, а также отработка действий на средствах связи.

Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»-4

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО «Патриоты Беларуси»:
Мы прошли большой путь в целый год: почти 800 ребят приняли участие именно в этом сезоне, а это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Это третий сезон турнира, сейчас в финале у нас 40 человек, то есть это 4 команды по 10 человек от каждой. Первый раз у нас в Минске прошел в финал. Ребята молодцы, постарались.

В заключительный день финала участников ожидает награждение, концерт и день открытых дверей. Главным призом для ребят станут наградные часы от министра обороны.

# Ирина Синькевич

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