Заключительный день масштабной выставки «Белагро-2026» проходит в Минске

«Белагро-2026» – завершает работу. Крупнейшая выставочная площадка Евразии еще и место встречи производителей, поставщиков и потенциальных покупателей из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для предприятий участие в форуме – возможность не только продемонстрировать новинки, но и расширить клиентскую базу, наладить новые деловые контакты и заключить перспективные соглашения. Выставка помогает белорусским производителям укреплять позиции на внешних рынках. Особый интерес зарубежные партнеры проявляют как к сельскохозяйственной технике, так и к отечественным разработкам в области растениеводства.

Андрей Сиротенко, заместитель генерального директора по экспорту ООО «Торговый дом «Амкодор-Агро»: Вся техника, которая представлена по сельскохозяйственному направлению уже расписана, то есть после выставки она уезжает к конечному клиенту, поэтому мы презентовали эту технику больше для того, чтобы показать людям, что у нас есть из ассортимента.

Александр Гвоздов, заместитель генерального директора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Были проведены определенные договоры в том числе и с крупными покупателями, которым в последствии мы поставляем оптовые партии, а они уже мелким оптом распродают сельскохозяйственным производителям Российской Федерации.

Белорусские предприятия заключили десятки контрактов на «Белагро-2026»

Многие переговоры уже перешли в практическую плоскость. Часть соглашений подписана прямо на выставке, а некоторые контракты находятся на финальной стадии согласования. «Белагро» остается не только витриной достижений агропромышленного комплекса, но и эффективным инструментом для развития экспорта и поиска новых рынков сбыта.