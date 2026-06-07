В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца
В Витебском аэроклубе ДОСААФ возрождают легенду. Из стекловолокна создают полноразмерную копию самолета, на котором летал Герой Советского Союза Александр Горовец. Проект стал одним из победителей областного конкурса гражданских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволило возобновить работы, которые начали еще в 2019 году, но остановили из-за нехватки финансирования. На тот момент макет был готов на две трети. Размах крыла воздушного судна – почти 10 метров, вес – несколько тонн. Инженеры и техники аэроклуба работают над копией безвозмездно в свободное время. Для них это дело чести и возможность отдать дань памяти своим предкам, победившим в Великой Отечественной войне.
Виталий Свиридов, руководитель инициативной группы, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца:
За 10 предвоенных лет нашими инструкторами было подготовлено более тысячи пилотов, самолетов и штурманов, 1600 техников, инженеров-вооруженцев, более 3000 парашютистов. Великую Отечественную войну наши люди встретили достойно.
В числе наиболее заслуженных показавшихся истинный героизм и профессионализм в своей военной профессии – 17 Героев Советского Союза, которые составляют славу выпускников нашего учебного заведения.
Витебский аэроклуб – старейший в стране, в этом году отмечает 95-летие. Он создавался как первая белорусская школа пилотов гражданской авиации. Здесь не только сохраняют, но и приумножают традиции: готовят пилотов, парашютистов и авиационных техников. Местные выпускники составляют конкуренцию лучшим вертолетчикам мира – здесь подготовили 50 мастеров спорта.
Опыт подготовки парашютистов также известен далеко за пределами Беларуси. И что особенно ценно, в аэроклубе сложились семейные династии. А новый самолет-памятник станет еще одним символом живой связи поколений.