Прямой эфир

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца

07 июня 2026 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Витебском аэроклубе ДОСААФ возрождают легенду. Из стекловолокна создают полноразмерную копию самолета, на котором летал Герой Советского Союза Александр Горовец. Проект стал одним из победителей областного конкурса гражданских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца-2

Это позволило возобновить работы, которые начали еще в 2019 году, но остановили из-за нехватки финансирования. На тот момент макет был готов на две трети. Размах крыла воздушного судна – почти 10 метров, вес – несколько тонн. Инженеры и техники аэроклуба работают над копией безвозмездно в свободное время. Для них это дело чести и возможность отдать дань памяти своим предкам, победившим в Великой Отечественной войне.

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца-4

Виталий Свиридов, руководитель инициативной группы, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца:
За 10 предвоенных лет нашими инструкторами было подготовлено более тысячи пилотов, самолетов и штурманов, 1600 техников, инженеров-вооруженцев, более 3000 парашютистов. Великую Отечественную войну наши люди встретили достойно. 

В числе наиболее заслуженных показавшихся истинный героизм и профессионализм в своей военной профессии – 17 Героев Советского Союза, которые составляют славу выпускников нашего учебного заведения.

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца-6

Витебский аэроклуб – старейший в стране, в этом году отмечает 95-летие. Он создавался как первая белорусская школа пилотов гражданской авиации. Здесь не только сохраняют, но и приумножают традиции: готовят пилотов, парашютистов и авиационных техников. Местные выпускники составляют конкуренцию лучшим вертолетчикам мира – здесь подготовили 50 мастеров спорта. 

Опыт подготовки парашютистов также известен далеко за пределами Беларуси. И что особенно ценно, в аэроклубе сложились семейные династии. А новый самолет-памятник станет еще одним символом живой связи поколений.

# Великая Отечественная война # Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»
07 июня 2026 08:25

Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит в учебном центре Военной академии «Белая Лужа»

Заключительный день масштабной выставки «Белагро-2026» проходит в Минске
07 июня 2026 08:20

Заключительный день масштабной выставки «Белагро-2026» проходит в Минске

Белорусское качество – бренд страны! Как регулируется ценообразование? Интервью со Светланой Короткевич
07 июня 2026 08:00

Белорусское качество – бренд страны! Как регулируется ценообразование? Интервью со Светланой Короткевич