В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца

В Витебском аэроклубе ДОСААФ возрождают легенду. Из стекловолокна создают полноразмерную копию самолета, на котором летал Герой Советского Союза Александр Горовец. Проект стал одним из победителей областного конкурса гражданских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволило возобновить работы, которые начали еще в 2019 году, но остановили из-за нехватки финансирования. На тот момент макет был готов на две трети. Размах крыла воздушного судна – почти 10 метров, вес – несколько тонн. Инженеры и техники аэроклуба работают над копией безвозмездно в свободное время. Для них это дело чести и возможность отдать дань памяти своим предкам, победившим в Великой Отечественной войне.

Виталий Свиридов, руководитель инициативной группы, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца:

За 10 предвоенных лет нашими инструкторами было подготовлено более тысячи пилотов, самолетов и штурманов, 1600 техников, инженеров-вооруженцев, более 3000 парашютистов. Великую Отечественную войну наши люди встретили достойно. В числе наиболее заслуженных показавшихся истинный героизм и профессионализм в своей военной профессии – 17 Героев Советского Союза, которые составляют славу выпускников нашего учебного заведения.