Прямой эфир

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»

04 апреля 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беспилотники плотно вошли в современную жизнь. Они обладают большим функционалом и применяются в самых разных сферах: от доставки товаров до спасения людей. Однако изначально дроны были именно военной разработкой. В Беларуси они приняты на вооружение во всех родах и видах войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»-1

Парк беспилотной техники здесь постоянно пополняется, в том числе благодаря гражданам нашей страны. С 28 марта начал действовать запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов. Владельцы могли их продать, отправить на склад или безвозмездно передать на нужды армии. Для этих целей под эгидой общественной организации «Патриоты Беларуси» появился проект «Крылья». С момента его создания неравнодушные белорусы передали волонтерам более 200 квадрокоптеров, из них около 100 уже в распоряжении Вооруженных Сил. Продвинутые дроны поступают в воинские части и подразделения, а более простые модели используются в учебных целях.

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»-4

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Мы бы хотели распределить мудро и с умом среди различных подразделений, и многие желают получить переданные белорусами дроны. Министерство обороны огромную благодарность хочет выразить и общественному объединению «Патриоты Беларуси», и каждому неравнодушному белорусу, кто передал свой дрон. На самом деле, мы столкнулись за это время с беспрецедентным интересом, небезразличием к Вооруженным Силам, к их интересам и потребностям. И видим в этом то, что, наверное, белорусы воспринимают задачу сохранения мира, поддержания безопасности в своей стране как личную миссию.

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»-7

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО «Патриоты Беларуси»:
Инициатива будет немного преобразована, потому что мы увидели, что граждане хотят помогать, поддерживать нашу армию, поблагодарить их за то, что они охраняют наше мирное небо. Поэтому мы уже немного в другом формате, не в формате беспилотных аппаратов, будем вот так использовать эти благие инициативы на нужды нашей армии, поддерживать их и показывать, как мы действительно ценим их труд.

Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»-10

Волонтерская инициатива стартовала в ноябре прошлого года. Ее главная цель – помочь белорусам в передаче дронов на нужды Вооруженных Сил нашей страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Наталья Гаврусик # Ирина Синькевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском регионе завершили подкормку озимых зерновых
04 апреля 2024 17:09

В Минском регионе завершили подкормку озимых зерновых

Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения среди военных
04 апреля 2024 16:41

Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения среди военных

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию
04 апреля 2024 16:20

Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?
04 апреля 2024 16:10

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?
04 апреля 2024 16:03

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?

В Витебской области избраны члены Совета Республики
04 апреля 2024 14:07

В Витебской области избраны члены Совета Республики

Лукашенко принял с докладом первого замглавы Администрации Президента
04 апреля 2024 13:50

Лукашенко принял с докладом первого замглавы Администрации Президента

НАН Беларуси разработала препарат для повышения урожайности озимых
04 апреля 2024 13:43

НАН Беларуси разработала препарат для повышения урожайности озимых

В Беларуси избрали новый состав Совета Республики
04 апреля 2024 13:39

В Беларуси избрали новый состав Совета Республики

Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми
04 апреля 2024 13:35

Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми

На каждого белоруса в год приходится около 100 кг мясной продукции
04 апреля 2024 12:23

На каждого белоруса в год приходится около 100 кг мясной продукции

Экипаж «Союза» с белоруской на борту готов к посадке
04 апреля 2024 11:32

Экипаж «Союза» с белоруской на борту готов к посадке