Белорусы передали Вооружённым Силам около 100 БПЛА – в Минске подвели итоги проекта «Крылья»

Беспилотники плотно вошли в современную жизнь. Они обладают большим функционалом и применяются в самых разных сферах: от доставки товаров до спасения людей. Однако изначально дроны были именно военной разработкой. В Беларуси они приняты на вооружение во всех родах и видах войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк беспилотной техники здесь постоянно пополняется, в том числе благодаря гражданам нашей страны. С 28 марта начал действовать запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов. Владельцы могли их продать, отправить на склад или безвозмездно передать на нужды армии. Для этих целей под эгидой общественной организации «Патриоты Беларуси» появился проект «Крылья». С момента его создания неравнодушные белорусы передали волонтерам более 200 квадрокоптеров, из них около 100 уже в распоряжении Вооруженных Сил. Продвинутые дроны поступают в воинские части и подразделения, а более простые модели используются в учебных целях.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Мы бы хотели распределить мудро и с умом среди различных подразделений, и многие желают получить переданные белорусами дроны. Министерство обороны огромную благодарность хочет выразить и общественному объединению «Патриоты Беларуси», и каждому неравнодушному белорусу, кто передал свой дрон. На самом деле, мы столкнулись за это время с беспрецедентным интересом, небезразличием к Вооруженным Силам, к их интересам и потребностям. И видим в этом то, что, наверное, белорусы воспринимают задачу сохранения мира, поддержания безопасности в своей стране как личную миссию.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО «Патриоты Беларуси»:

Инициатива будет немного преобразована, потому что мы увидели, что граждане хотят помогать, поддерживать нашу армию, поблагодарить их за то, что они охраняют наше мирное небо. Поэтому мы уже немного в другом формате, не в формате беспилотных аппаратов, будем вот так использовать эти благие инициативы на нужды нашей армии, поддерживать их и показывать, как мы действительно ценим их труд.