Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Рассказываем о Республиканском патриотическом турнире

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Военно-патриотический турнир «Вызов» – стартовал уже второй сезон в том году. Очень популярный среди молодежи турнир, вызов самому себе. Если в первом сезоне дети еще осторожничали, не понимали, что их ждет, то здесь у нас очень много заявок, идет настоящий отборочный тур, кто же будет представлять область. Мы очень гордимся, это наше небольшое достижение – мы видим эффект, видим, как меняется молодежь. Они за три дня погружаются полностью в армейский быт. Они проживают на территории полигона Военной академии. Там они проходят и обкатку танком, и стрельбу из боевого оружия. То есть полноценно все, что выполняют наши служащие.

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