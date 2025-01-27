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Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Рассказываем о Республиканском патриотическом турнире

27 января 2025 12:29
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Уметь Родину защищать! От первой помощи до стратегического планирования. Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Это Республиканский патриотический турнир, который проводит объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования. Как закаляется юный дух?

Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси».

Школьники Гродненской области приняли «Вызов»! Рассказываем о Республиканском патриотическом турнире-2

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Военно-патриотический турнир «Вызов» – стартовал уже второй сезон в том году. Очень популярный среди молодежи турнир, вызов самому себе. Если в первом сезоне дети еще осторожничали, не понимали, что их ждет, то здесь у нас очень много заявок, идет настоящий отборочный тур, кто же будет представлять область. Мы очень гордимся, это наше небольшое достижение – мы видим эффект, видим, как меняется молодежь. Они за три дня погружаются полностью в армейский быт. Они проживают на территории полигона Военной академии. Там они проходят и обкатку танком, и стрельбу из боевого оружия. То есть полноценно все, что выполняют наши служащие.

Подробности смотрите в видео.

# Школьники # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Ирина Синькевич

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