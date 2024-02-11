Военно-патриотическому клубу «Сокол» передали квадрокоптер. Ребята могут заниматься здесь на авиационном тренажёре

Квадрокоптер теперь есть в распоряжении военно-патриотического клуба «Сокол», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря волонтерской инициативе «Крылья».

Его передача состоялась на территории 50-й смешанной авиационной базы в Мачулищах. Там у ребят также появилась возможность пройти тренировку на авиационном тренажере. Можно сказать, они побывали настоящими пилотами вертолета Ми-8. Вскоре предстоит осваивать и этот подарок.

Как известно, после ужесточения законодательства частным лицам пользоваться дронами практически запрещено. И те, у кого они есть, передают их на нужды Вооруженных Сил Беларуси.