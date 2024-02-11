Военно-патриотическому клубу «Сокол» передали квадрокоптер. Ребята могут заниматься здесь на авиационном тренажёре

Квадрокоптер теперь есть в распоряжении военно-патриотического клуба «Сокол», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря волонтерской инициативе «Крылья».
Его передача состоялась на территории 50-й смешанной авиационной базы в Мачулищах. Там у ребят также появилась возможность пройти тренировку на авиационном тренажере. Можно сказать, они побывали настоящими пилотами вертолета Ми-8. Вскоре предстоит осваивать и этот подарок.
Как известно, после ужесточения законодательства частным лицам пользоваться дронами практически запрещено. И те, у кого они есть, передают их на нужды Вооруженных Сил Беларуси.
Ирина Синькевич, официальный представитель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Функционирует наша инициатива с ноября 2023 года. За это время достаточно много граждан Республики Беларусь откликнулось – уже более сотни дронов мы смогли собрать. В ближайшее время мы также будем их передавать в военно-патриотические клубы и различные воинские формирования, Министерство обороны. Один из дронов отправится в Военную академию Республики Беларусь.
Что касается военно-патриотического клуба «Сокол», на базе 50-й смешанной авиационной базы в Мачулищах он основан весной 2022 года. С тех пор его популярность среди молодежи выросла в разы. Ребята не только участвуют в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания. С юных лет они учатся любить и защищать Родину.